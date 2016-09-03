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Гроб с телом Ислама Каримова пронесли к кладбищу близ комплекса Шахи Зинда в Самарканде

Международная панорама
3 сентября, 13:28 UTC+3 САМАРКАНД САМАРКАНД 3, сентября. /ТАСС
Последние 20 лет на мемориале никого не хоронили, но для президента Узбекистана было сделано исключение
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На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым

На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым

© Валерий Шарифулин/ТАСС

САМАРКАНД, 3 сентября. /ТАСС/. Тысячи самаркандцев принесли розовые розы на церемонию прощания с Исламом Каримовым, являвшегося руководителем Узбекистана более четверти века, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

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Каримов скончался 2 сентября на 79-м году жизни. Похороны в Самарканде проходят согласно его последней воле.

Гроб пронесли от площади Регистан по Ташкентской улице к мемориальному комплексу Шахи Зинда, где, как ожидается, и будет погребен Каримов. Там же похоронены его родители. Люди, не сдерживая слез, кидали розы в сторону траурной процессии.

Название мемориального комплекса Шахи Зинда в переводе означает "живой царь". Многие его сооружения насчитывают уже десятки веков. Последние 20 лет на Шахи Зинда никого не хоронили, но для Ислама Каримова было сделано исключение.

Президент Узбекистана провел неделю в коме

Каримов, который скончался в пятницу, почти неделю провел в состоянии атонической комы (кома 3-й степени).

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Об этом говорится в тексте медицинского заключения о болезни и причине смерти Каримова, опубликованном на сайте кабмина Узбекистана.

Как отмечено в заключении, Каримов был доставлен в Центральную клиническую больницу Медико-санитарного объединения Министерства здравоохранения Республики Узбекистан в бессознательном состоянии 27 августа в 09:00 по местному времени (07:00 мск). В ходе обследования у него был диагностирован инсульт, наступила остановка сердечной деятельности.

"Начатые реанимационные мероприятия в течение 20 минут позволили восстановить сердечную деятельность. У пациента развилась атоническая кома с угнетением функций ствола головного мозга и он был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

В ходе проводимой интенсивной терапии у Каримова "медленно и прогрессивно нарастали нарушения функций внутренних органов". Остановка сердечной деятельности наступила сегодня в 20:15 по местному времени (18:15 мск), попытка реанимировать президента Узбекистана не принесла результатов. В 20:55 по местному времени (18:55 мск) врачи констатировали биологическую смерть.

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