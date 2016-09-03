Гроб с телом Ислама Каримова пронесли к кладбищу близ комплекса Шахи Зинда в Самарканде

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САМАРКАНД, 3 сентября. /ТАСС/. Тысячи самаркандцев принесли розовые розы на церемонию прощания с Исламом Каримовым, являвшегося руководителем Узбекистана более четверти века, сообщает корреспондент ТАСС с места события.
Каримов скончался 2 сентября на 79-м году жизни. Похороны в Самарканде проходят согласно его последней воле.
Гроб пронесли от площади Регистан по Ташкентской улице к мемориальному комплексу Шахи Зинда, где, как ожидается, и будет погребен Каримов. Там же похоронены его родители. Люди, не сдерживая слез, кидали розы в сторону траурной процессии.
Название мемориального комплекса Шахи Зинда в переводе означает "живой царь". Многие его сооружения насчитывают уже десятки веков. Последние 20 лет на Шахи Зинда никого не хоронили, но для Ислама Каримова было сделано исключение.
Каримов, который скончался в пятницу, почти неделю провел в состоянии атонической комы (кома 3-й степени).
Об этом говорится в тексте медицинского заключения о болезни и причине смерти Каримова, опубликованном на сайте кабмина Узбекистана.
Как отмечено в заключении, Каримов был доставлен в Центральную клиническую больницу Медико-санитарного объединения Министерства здравоохранения Республики Узбекистан в бессознательном состоянии 27 августа в 09:00 по местному времени (07:00 мск). В ходе обследования у него был диагностирован инсульт, наступила остановка сердечной деятельности.
"Начатые реанимационные мероприятия в течение 20 минут позволили восстановить сердечную деятельность. У пациента развилась атоническая кома с угнетением функций ствола головного мозга и он был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.
В ходе проводимой интенсивной терапии у Каримова "медленно и прогрессивно нарастали нарушения функций внутренних органов". Остановка сердечной деятельности наступила сегодня в 20:15 по местному времени (18:15 мск), попытка реанимировать президента Узбекистана не принесла результатов. В 20:55 по местному времени (18:55 мск) врачи констатировали биологическую смерть.