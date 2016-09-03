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Могерини: прекращение огня в Донбассе с 1 сентября может стать основой для урегулирования

Международная панорама
3 сентября, 14:41 UTC+3 БРАТИСЛАВА БРАТИСЛАВА 3, сентября. /ТАСС
"Мы продолжаем настаивать на полном выполнении минских соглашений", - подчеркнула глава европейской дипломатии
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БРАТИСЛАВА, 3 сентября. /ТАСС/. Соблюдение режима прекращения огня в Донбассе с 1 сентября может стать основой для долгосрочного урегулирования конфликта. Об этом заявила в субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС.

"Мы отмечаем, что прекращение огня на Украине с 1 сентября держится, и это может стать основой для долгосрочного урегулирования конфликта. Мы продолжаем настаивать на полном выполнении минских соглашений", - подчеркнула она.

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Могерини, Федерика
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