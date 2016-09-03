Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Могерини посетит Анкару 9 сентября для обсуждения будущего отношений Турции с ЕС

Международная панорама
3 сентября, 14:59 UTC+3 БРАТИСЛАВА БРАТИСЛАВА 3, сентября. /ТАСС
Вместе с главой европейской дипломатии в Турции отправится еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан
Материал из 1 страницы

БРАТИСЛАВА, 3 сентября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан совершат совместный визит в Турцию 9 сентября для обсуждения будущего отношений ЕС с Турцией после попытки переворота. Об этом сообщила Могерини по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС.

"Мы с комиссаром Ханом посетим Анкару в следующую пятницу для проведения нового раунда политического диалога на высоком уровне и обсуждения будущего двусторонних отношений после попытки госпереворота, который ЕС категорически осудил", - отметила она.

Смотрите также
Турция после попытки госпереворота: война с Гюленом до победного конца

Могерини сообщила, что в субботу в ходе переговоров глав МИД 28 стран ЕС с турецким министром по делам ЕС Омером Челиком "состоялось открытое и честное обсуждение всех актуальных проблем". "Мы подтвердили наше намерение выполнять все ранее достигнутые соглашения, включая договоренности по миграции", - подчеркнула Могерини.

В то же время она призвала Турцию "задуматься о проблеме использования смертной казни, которая вызывает серьезную озабоченность в Евросоюзе".

Могерини не дала ответа на вопросы журналистов о том, когда Анкара может ожидать от Евросоюза отмены виз для краткосрочных поездок турецких граждан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Попытка государственного переворота в Турции
Страны
Турция
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
6
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
2
"Девственный лес тайги и люди одного поколения": как Путин и Абэ перешли на "ты"
3
В Екатеринбурге суд арестовал на два месяца блогера, ловившего покемонов в храме
4
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
5
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
6
Зарплаты учителей, медиков, соцработников и ученых будут повышены в 2017 году
7
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
Темы дня
Реклама