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Главы МИД ЕС обсуждали в Братиславе перспективы "Минска-2" и отношения с Турцией

Международная панорама
3 сентября, 14:58 UTC+3 БРАТИСЛАВА Арутюнян и, Игорь Шамшин
"Завершившаяся встреча прошла в очень интенсивной работе", - отметил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
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БРАТИСЛАВА, 3 сентября. /Спец. корр. ТАСС Ася Арутюнян и Игорь Шамшин/. Главы МИД государств-членов Евросоюза на завершившейся в субботу в Братиславе неформальной встрече обсуждали три главные темы: отношения с Турцией, перспективы минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины, а также развитие ЕС. Об этом заявил на итоговой пресс-конференции министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

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"Завершившаяся встреча прошла в очень интенсивной работе, - отметил он. - Мы обсудили перспективы развития отношений с Турцией, нашим гостем был министр иностранных дел этой страны. Речь также шла о реализации Минских соглашений, о том, как развивается Минский процесс и что нужно сделать для того, чтобы он стал более динамичным. Говорилось и о будущем Евросоюза".

На сегодня также намечена краткая встреча с министрами иностранных дел стран - участниц проекта ЕС "Восточное партнерство".

"Мы будем говорить о будущем этого проекта", - сказал Мирослав Лайчак. Главы МИД ЕС со своими коллегами из партнерских государств намерены обсудить возможности профилактики борьбы с проявлениями экстремизма и радикализма в Европе.

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