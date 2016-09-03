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США намерены потратить $12 млрд на модернизацию своих истребителей F-15

Международная панорама
3 сентября, 15:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
После проведения модификаций эти боевые самолеты также смогут нести 16 ракетных снарядов вместо восьми, как сейчас
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НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. США намерены инвестировать $12 млрд в модернизацию своих истребителей F-15. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его данным, ВВС США планируют усовершенствовать 435 истребителей F-15, оснастив их новейшими радарами, средствами связи и системами поиска цели. После проведения модификаций эти боевые самолеты также смогут нести 16 ракетных снарядов вместо восьми, как сейчас.

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Изначально Пентагон планировал заменить все имеющиеся в распоряжении ВВС США F-15 на многоцелевые истребители пятого поколения F-22 Raptor, однако их производство было приостановлено в 2009 году. Всего ВВС получили 188 F-22 из 750 заказанных.

"Наши потенциальные противники осведомлены о важности военного превосходства в воздушном пространстве, - заявил телеканалу представитель ВВС США Роберт Лис. - Чтобы сохранить это преимущество, ВВС должны не только разрабатывать новые системы, но и продолжать модернизировать такие надежные и проверенные истребители, как F-15".

CNN отмечает, что после усовершенствования срок службы самолетов может быть продлен до 2040 года. На данный момент он истекает в 2025 году.

F-15 - американский истребитель четвертого поколения, разработанный в 1972 году. Эти самолеты, произведенные компанией Boeing, применялись ВВС США, в частности, в ходе боевых действий на Ближнем Востоке и в Югославии.

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