СМИ: новые подразделения турецкой бронетехники вошли в Сирию

СМИ: новые подразделения турецкой бронетехники вошли в СириюМеждународная панорама 3 сентября, 15:37
Порошенко: Украина ожидает на днях решение МВФ о новом траншеЭкономика и бизнес 3 сентября, 15:28
МИД РФ: Москва обеспокоена планами Израиля по строительству на палестинских территорияхПолитика 3 сентября, 15:16
Улюкаев: правительство до конца года может упростить выдачу "дальневосточного гектара"Экономика и бизнес 3 сентября, 14:45
Улица имени Героя России Александра Прохоренко появилась в ГрозномВ стране 3 сентября, 14:14
В Приморском крае ждут второй волны паводка и ликвидируют последствия первойПроисшествия 3 сентября, 14:07
Галушка: более 200 соглашений на 1,76 трлн руб. подписано на ВЭФ-2016Экономика и бизнес 3 сентября, 14:06
Поле "Зенит-Арены" в октябре могут передать под управление "Зениту"Спорт 3 сентября, 14:01
Семин: футболист "Локомотива" Тарасов пропустит матч со "Спартаком" из-за травмыСпорт 3 сентября, 14:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Около 20 танков вооруженных сил Турции в субботу пересекли границу с Сирией в районе приграничного уезда Элбейли в турецкой провинции Килис. Как сообщает агентство "Доган", бронетехника вошла на территорию сирийского села эль-Раи, находящегося под контролем "Сирийской свободной армии" (ССА).
В составе бронетанковой группировки 20 танков, несколько бронетранспортеров с личным составом, другой бронированный транспорт и грузовики с оружием и боеприпасами. Проход техники прикрывала со стороны турецкой границы реактивная артиллерия, державшая под плотным огнем позиции боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) возле эль-Раи.
Как сообщает телеканал TRT, нынешнюю переброску военной техники можно считать вторым этапом операции "Щит Евфрата". 24 августа турецкие войска вошли в Сирию к северу от города Джараблус и помогли ССА взять его под контроль, выбив оттуда ИГ. Сегодня техника вошла в 50 км западнее Джараблуса. При этом в 30 км от точки пересечения границы расположен город эль-Баб, который остается под контролем ИГ и считается одной из основных опорных точек группировки на севере Сирии.
Целью нынешней переброски называют дальнейшую зачистку линии Аазаз-Джараблус от террористов, а также содействие ССА в продвижении на юг.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.