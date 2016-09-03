СМИ: новые подразделения турецкой бронетехники вошли в Сирию

АНКАРА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Около 20 танков вооруженных сил Турции в субботу пересекли границу с Сирией в районе приграничного уезда Элбейли в турецкой провинции Килис. Как сообщает агентство "Доган", бронетехника вошла на территорию сирийского села эль-Раи, находящегося под контролем "Сирийской свободной армии" (ССА).

В составе бронетанковой группировки 20 танков, несколько бронетранспортеров с личным составом, другой бронированный транспорт и грузовики с оружием и боеприпасами. Проход техники прикрывала со стороны турецкой границы реактивная артиллерия, державшая под плотным огнем позиции боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) возле эль-Раи.

Как сообщает телеканал TRT, нынешнюю переброску военной техники можно считать вторым этапом операции "Щит Евфрата". 24 августа турецкие войска вошли в Сирию к северу от города Джараблус и помогли ССА взять его под контроль, выбив оттуда ИГ. Сегодня техника вошла в 50 км западнее Джараблуса. При этом в 30 км от точки пересечения границы расположен город эль-Баб, который остается под контролем ИГ и считается одной из основных опорных точек группировки на севере Сирии.

Целью нынешней переброски называют дальнейшую зачистку линии Аазаз-Джараблус от террористов, а также содействие ССА в продвижении на юг.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье