Мирзиев: РФ и Узбекистан проведут инвентаризацию проектов и будут укреплять сотрудничество

САМАРКАНД, 3 сентября. /ТАСС/. Москва и Ташкент проведут инвентаризацию проектов и продолжат укреплять весь комплекс двустороннего сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Как отметил глава правительства РФ, первый президент республики Ислам Каримов сделал многое для того, чтобы государство стало "крепким, и чтобы все нормально, мирно развивалось". "Мы это очень ценим. И, конечно, еще раз хотел сказать, что будем хранить память о первом президенте Узбекистана", - сказал Медведев. Выразив соболезнования, в том числе от имени президента России Владимира Путина, Медведев передал своему коллеге от главы российского государства наилучшие пожелания.

"Рассчитываю на то, что мы продолжим трудиться над всем комплексом вопросов нашего сотрудничества", - сказал Медведев. Российская сторона к этому готова, добавил он.

В свою очередь Мирзиеев поблагодарил коллегу за его присутствие на траурных мероприятиях в связи с кончиной президента республики Ислама Каримова. "Я благодарен, что в этот скорбный час вы сегодня с нами, за то, что вы выступили. Вы сказали, что каждая встреча (с Каримовым) была полезной, это на самом деле так", - сказал премьер Узбекистана.

Он подчеркнул, что первый президент Узбекистана был великим человеком, который всего себя до последней минуты жизни посвятил своему народу и родине. "Наши отношения с Российской Федерацией, как вы правильно сказали, стратегические отношения", - сказал Мирзиеев.

Он заметил, что у президентов Владимира Путина и Ислама Каримова "были совершенно другие отношения", но фундамент, который был ими заложен, позволит продолжить развитие двустороннего сотрудничества. "Проинвентаризируем наши все проекты, наши все документы. Будем делать все, что намечал Ислам Каримов, будем совместно с нашими российскими друзьями работать, идти вперед. На самом деле у нас очень много общего", - сказал премьер Узбекистана.