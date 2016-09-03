На Украине начались масштабные сборы резервистов

Несколько девушек пожаловались на домогательства афганцев на ярмарке в АвстрииМеждународная панорама 3 сентября, 16:36
Си Цзиньпин на встрече с Бараком Обамой отметил стратегическую важность отношений с СШАМеждународная панорама 3 сентября, 16:20
На Украине начались масштабные сборы резервистовМеждународная панорама 3 сентября, 16:18
Стивен Сигал намерен стать послом доброй воли Всемирных игр кочевниковСпорт 3 сентября, 16:14
В центре Москвы горит административное зданиеПроисшествия 3 сентября, 15:46
СМИ: новые подразделения турецкой бронетехники вошли в СириюМеждународная панорама 3 сентября, 15:37
Порошенко: Украина ожидает на днях решение МВФ о новом траншеЭкономика и бизнес 3 сентября, 15:28
МИД РФ: Москва обеспокоена планами Израиля по строительству на палестинских территорияхПолитика 3 сентября, 15:16
Улюкаев: правительство до конца года может упростить выдачу "дальневосточного гектара"Экономика и бизнес 3 сентября, 14:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) объявили масштабные сборы военнослужащих оперативного резерва, которые пройдут на территории пяти областей. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
"В течение сентября 2016 года привлекут 9 бригад всех оперативных командований в пяти областях. Будет задействовано более 8 тысяч резервистов, 10 процентов из которых - офицеры. Собрание пройдет в два этапа: первый - 3-15 сентября, второй - 12-24 сентября", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, главная цель учений заключается в отработке механизмов оперативного доукомплектования частей и соединений силами оперативного резерва "в случае откровенной агрессии".
Сейчас на Украине около 85 тысяч военных оперативного резерва. Это люди, которые уже отслужили один год по мобилизации, участвовали в силовой операции в Донбассе. На военные сборы они приглашены для поддержания уровня профессиональной подготовки и повышения боевой выучки.