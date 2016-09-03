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На Украине начались масштабные сборы резервистов

Международная панорама
3 сентября, 16:18 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, сентября. /ТАСС
Главная цель учений заключается в отработке механизмов оперативного доукомплектования частей и соединений силами оперативного резерва "в случае откровенной агрессии"
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) объявили масштабные сборы военнослужащих оперативного резерва, которые пройдут на территории пяти областей. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

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"В течение сентября 2016 года привлекут 9 бригад всех оперативных командований в пяти областях. Будет задействовано более 8 тысяч резервистов, 10 процентов из которых - офицеры. Собрание пройдет в два этапа: первый - 3-15 сентября, второй - 12-24 сентября", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, главная цель учений заключается в отработке механизмов оперативного доукомплектования частей и соединений силами оперативного резерва "в случае откровенной агрессии".

Сейчас на Украине около 85 тысяч военных оперативного резерва. Это люди, которые уже отслужили один год по мобилизации, участвовали в силовой операции в Донбассе. На военные сборы они приглашены для поддержания уровня профессиональной подготовки и повышения боевой выучки.

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