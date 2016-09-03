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СМИ: войска ПНС Ливии атакуют оставшиеся укрепления боевиков ИГ в городе Сирте

Международная панорама
3 сентября, 16:37 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде
Отряды армии ПНС в настоящее время продвигаются вглубь последних секторов, где прячутся и оказывают сопротивление боевики ИГ
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РАБАТ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Войска, верные правительству национального согласия (ПНС) Ливии, предприняли в субботу в городе Сирте (более 450 км восточнее столицы - Триполи) новое наступление на оставшиеся укрепления боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом сообщает агентство AFP.

"Бои начались. Наши силы атакуют оставшиеся позиции ИГ в квартале №3", - приводит агентство заявления военнослужащих.

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Отряды армии ПНС в настоящее время продвигаются вглубь последних секторов, где прячутся и оказывают сопротивление боевики ИГ. Силовикам удалось взять под контроль здания двух банков и гостиницу. Кроме того, они смогли предотвратить атаку террориста-смертника на автомобиле, начиненном взрывчатыми веществами.

28 августа правительственные войска объявили о начале "решающего этапа битвы за Сирт". Уже спустя сутки армия рапортовала о том, что ей удалось "полностью очистить" от террористов квартал № 1 - один из двух районов города, где на протяжении последнего времени продолжали прятаться боевики ИГ. В настоящее время отряды террористов удерживают лишь часть квартала № 3.

Лояльные кабинету Фаиза Сараджа в Триполи формирования, костяк которых составляет "Мисуратская бригада" (бывшие ополченцы из города Мисурата, около 200 км к востоку от столицы), с 12 мая ведут против ИГ операцию под кодовым названием "Аль-Буньян аль-Марсус". За этот период жертвами боев, по данным ряда медицинских источников, стали свыше 400 человек, еще более 2,5 тысяч получили ранения. Операция по освобождению Сирта силами ПНС осуществляется при поддержке военной авиации США, которая с 1 августа наносит удары по позициям ИГ в самом городе и его окрестностях. В правительстве уверяют, что Сирт в скором времени полностью окажется в руках армии ПНС.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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