Несколько девушек пожаловались на домогательства афганцев на ярмарке в Австрии

ВЕНА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Несколько девушек подверглись минувшей ночью сексуальным домогательствам со стороны выходцев из Афганистана во время народного праздника в австрийском городе Вельс (федеральная земля Верхняя Австрия).

Об этом сообщили представители местных правоохранительных органов.

По данным полиции, соответствующие заявления уже поступили от трех девушек. Однако не исключено, что жертвами домогательств стало большее число отдыхавших, поэтому представители МВД просят пострадавших обращаться в правоохранительные органы.

Как отмечается, группа из семи молодых людей, предположительно афганцев, в районе 01:00 ночи по местному времени приставала к женщинам в толпе отдыхавших на ярмарке. Подозреваемым было от 15 до 20 лет.

Криминальная полиция города Вельс организовала горячую линию для очевидцев происшествия. Ведется розыск нападавших.