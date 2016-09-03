На юге Таиланда один человек погиб в результате взрыва на железнодорожной станции

БАНГКОК, 3 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате взрыва, произошедшего на железнодорожной станции в провинции Паттани на юге Таиланда. Об этом сообщила местная полиция.

По данным правоохранительных органов, взрывное устройство было заложено на территории небольшой провинциальной станции в административном районе Хкокпо и сработало, когда на ней находился пассажирский поезд, следовавший из Бангкока. "Погиб сотрудник железной дороги, находившийся в последнем вагоне состава, ранения получил начальник станции", - говорится в сообщении полиции.

Мощности взрыва было достаточно, чтобы практически полностью разрушить вагон, находившийся рядом с эпицентром взрыва. В момент инцидента в нем находился только железнодорожный служащий. В полиции подозревают, что ответственность за диверсию несут исламские сепаратисты, действующие в регионе.

Вооруженные формирования действуют на мусульманском юге Таиланда уже более 11 лет, добиваясь создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. Этот регион здесь называют "крайним югом". За время конфликта в нем в ходе перестрелок и взрывов погибли более 6,5 тыс. человек.

2 сентября в Куала-Лумпуре при посредничестве Малайзии возобновились мирные переговоры между властями Таиланда и сепаратистской организацией "МАРА-Патани". Однако, как отмечают наблюдатели, этой структуре не подконтрольны все повстанческие организации, ведущие партизанскую войну за отделение региона.