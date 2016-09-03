Мэй: сотрудничество Великобритании и Китая переживает "золотую эру"

ЛОНДОН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Сотрудничество Великобритании и Китая переживает в настоящий момент свою "золотую эру". Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила в субботу перед отлетом на саммит G20, который состоится в китайском городе Ханчжоу 4-5 сентября.

"Это золотая эра в британо-китайских отношениях, и одна из вещей, которую мне предстоит сделать на (саммите) G20, - это, конечно же, переговорить с председателем (КНР) Си (Цзиньпином) о том, как мы будем развивать стратегическое партнерство, которое сложилось между Великобританией и Китаем", - сообщила глава британского правительства.