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Мэй: сотрудничество Великобритании и Китая переживает "золотую эру"

Международная панорама
3 сентября, 17:37 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Глава британского МИДа, намерена переговорить с председателем КНР о том, как будет развиваться стратегическое партнерство
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ЛОНДОН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Сотрудничество Великобритании и Китая переживает в настоящий момент свою "золотую эру". Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила в субботу перед отлетом на саммит G20, который состоится в китайском городе Ханчжоу 4-5 сентября.

"Это золотая эра в британо-китайских отношениях, и одна из вещей, которую мне предстоит сделать на (саммите) G20, - это, конечно же, переговорить с председателем (КНР) Си (Цзиньпином) о том, как мы будем развивать стратегическое партнерство, которое сложилось между Великобританией и Китаем", - сообщила глава британского правительства.

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