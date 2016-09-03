Мэй: сотрудничество Великобритании и Китая переживает "золотую эру"

Несколько девушек пожаловались на домогательства афганцев на ярмарке в АвстрииМеждународная панорама 3 сентября, 16:36
Си Цзиньпин на встрече с Бараком Обамой отметил стратегическую важность отношений с СШАМеждународная панорама 3 сентября, 16:20
На Украине начались масштабные сборы резервистовМеждународная панорама 3 сентября, 16:18
Стивен Сигал намерен стать послом доброй воли Всемирных игр кочевниковСпорт 3 сентября, 16:14
В центре Москвы горит административное зданиеПроисшествия 3 сентября, 15:46
СМИ: новые подразделения турецкой бронетехники вошли в СириюМеждународная панорама 3 сентября, 15:37
Порошенко: Украина ожидает на днях решение МВФ о новом траншеЭкономика и бизнес 3 сентября, 15:28
МИД РФ: Москва обеспокоена планами Израиля по строительству на палестинских территорияхПолитика 3 сентября, 15:16
Улюкаев: правительство до конца года может упростить выдачу "дальневосточного гектара"Экономика и бизнес 3 сентября, 14:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Сотрудничество Великобритании и Китая переживает в настоящий момент свою "золотую эру". Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила в субботу перед отлетом на саммит G20, который состоится в китайском городе Ханчжоу 4-5 сентября.
"Это золотая эра в британо-китайских отношениях, и одна из вещей, которую мне предстоит сделать на (саммите) G20, - это, конечно же, переговорить с председателем (КНР) Си (Цзиньпином) о том, как мы будем развивать стратегическое партнерство, которое сложилось между Великобританией и Китаем", - сообщила глава британского правительства.