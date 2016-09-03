СМИ: трое военнослужащих погибли в Йемене в результате разрыва мины

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 3 сентября. /ТАСС/. Трое йеменских военнослужащих погибли, семь человек, включая трех мирных жителей, пострадали в результате разрыва мины в провинции Лахдж на юге страны. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в службе безопасности страны.
По данным агентства, военнослужащие обнаружили мину при выезде из города Эль-Хута, обезвредили ее и положили в автомобиль. Однако по неизвестным причинам взрывное устройство сработало во время остановки военных у городского рынка.
В Йемене с августа 2014 года не прекращается противостояние между правительством страны и шиитскими мятежниками-хуситами. Этим пользуются многочисленные террористические организации, в том числе "Аль-Каида на Аравийском полуострове" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ), которые нередко устраивают нападения.