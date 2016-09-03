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Финская таможня продала все автомобили беженцев, выставленные на аукцион

Международная панорама
3 сентября, 17:56 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова
"Всего аукцион принес государству свыше €6 тыс.", - говорится в сообщении таможни
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Таможня Финляндии продала в субботу с аукциона все 36 подержанных автомобилей беженцев, которые были выставлены на торги в пограничном пункте Райя-Йоосеппи. Об этом сообщили в самом ведомстве.

"Все 36 автомобилей проданы, в авторитете снова "Волги", самая дорогая стоила €900 евро. Всего аукцион принес государству свыше €6 тыс.", - говорится в сообщении таможни.

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На торги выставлялись автомобили, брошенные зимой на финской территории прибывшими со стороны России просителями убежища. Среди лотов значились LADA, "Волги", Opel, Volvo и другие марки.

В июле на аналогичном аукционе в городе Салла недалеко от финско-российской границы новых хозяев удалось найти для всех 128 машин, выставленных на торги. Самыми популярными оказались "Волги". За них финны, ставшие главными участниками мероприятия, готовы были платить наиболее крупные суммы - свыше €1 тыс. за автомобиль.

Как российские автомобили оказались в Финляндии

В прошлом году в Финляндию приехали порядка 32,5 тыс. беженцев, в основном, выходцев из Ирака. В конце 2015 и начале 2016 годов просители убежища начали прибывать в страну в большинстве своем через границу с Россией. До этого главным направлением была шведско-финская граница, но после введения Швецией временного погранконтроля поток оттуда практически полностью иссяк.

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Из РФ беженцы добирались через два пункта пропуска на севере - Салла и Райя-Йоосеппи, расположенных в районе финской Лапландии. В итоге в марте две страны договорились о введении временных ограничений на границе, чтобы остановить мигрантов. Меры в Салле и Райя-Йоосеппи начали действовать в ночь на 10 апреля и рассчитаны на полгода. Пересекать границу там в этот период могут только граждане РФ, Финляндии и Белоруссии.

Многие беженцы, которые успели въехать в Финляндию до начала действия ограничений, использовали для этого приобретенные за бесценок в РФ подержанные автомобили, в первую очередь - российского производства. Эта тенденция усилилась после того, как в конце декабря Финляндия ввела запрет на пересечение границы на велосипеде. Те или иные транспортные средства были нужны мигрантам потому, что российские законы в свою очередь запрещают переходить границу пешком.

Еще в Мурманской области, ожидая возможности попасть в Финляндию, просители убежища использовали купленные ими автомобили в качестве временных жилищ. Переехав через границу, мигранты, как правило, бросали машины на финской территории недалеко от КПП. Общее число беженцев, прибывших с российской стороны, с конца прошлого года составило несколько тысяч человек.

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