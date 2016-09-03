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Одесские активисты отправились в Киев пикетировать Раду, требуя отставки мэра Труханова

Международная панорама
3 сентября, 17:56 UTC+3 ОДЕССА ОДЕССА 3, сентября. /ТАСС
Активисты также обвинили Саакашвили в том, что тот "вступил в преступный сговор с Трухановым и работает против украинского народа"
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ОДЕССА, 3 сентября. /ТАСС/. Активисты, выступающие за отставку мэра Одессы Геннадия Труханова, пригрозили масштабными акциями протеста у Верховной рады с требую реакции украинских властей на действия градоначальника.

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"6 сентября члены одесского "Антитрухановского майдана" начнут протест возле Верховной рады с требованием отреагировать соответствующим образом на недавний разгон их палаточного городка на Думской площади", - сообщили активисты на пресс-конференции.

1 сентября палаточный городок протестующих возле одесского горсовета, которые требовали отставки мэра "за двойное гражданство и участие через аффилированных лиц в создании офшорных компаний", был снесен коммунальщиками в сопровождении активистов "Самообороны Одессы". В ходе возникших потасовок один из активистов получил серьезную травму головы.

Активисты "Антитрухановского майдана" объявили, что это была спланированная акция мэра, его заместителя Андрея Котляра, а также "Самообороны Одессы" и "Автомайдана". К соучастникам разгона активисты также причислили начальника одесской полиции Георгия Лорткипанидзе и губернатора области Михаила Саакашвили.

"Если Киев не даст объективной оценки действиям мэра, начальнику полиции, Саакашвили, то украинский народ в ближайшие выборы сделает так, что все, в том числе и центральная власть, пойдут в небытие навсегда, - сказал активист и глава одесской областной организации "Свобода" Павел Кириленко. Он обвинил Саакашвили в том, что тот "вступил в преступный сговор с Трухановым и работает против украинского народа".

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