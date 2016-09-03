Лидер КНР призвал США урегулировать разногласия, чтобы обеспечить развитие отношений

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал США урегулировать разногласия в двусторонних отношениях, чтобы обеспечить их устойчивое развитие. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом США Бараком Обамой в преддверии саммита G20.

Как сообщает агентство Синьхуа, Си Цзиньпин подчеркнул, что китайской и американской сторонам необходимо "следовать принципам избегания конфликтов и конфронтации, взаимоуважения и обоюдовыгодного сотрудничества, взять под контроль и надлежащим образом урегулировать разногласия, чтобы содействовать непрерывному, здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений".

"Китай надеется совместно с США и другими сторонами работать над достижением плодотворных результатов в ходе саммита G20, чтобы придать импульс развитию глобальной экономики", - заявил председатель КНР.

Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай выступает против вмешательства других стран в его внутренние дела под предлогом защиты прав человека.

"Китай выступает против вмешательства какого-либо государства в его внутренние дела под предлогом защиты прав человека", - цитирует его слова агентство Синьхуа. "КНР уделяет большое внимание защите и поддержке прав человека и обеспечивает религиозную свободу граждан в соответствии с законом", - отметил Си Цзиньпин.

Председатель КНР отметил, что Пекин готов вести диалог по вопросам прав человека с другими странами "на основе принципов равенства и взаимоуважения".

О независимости Тибета

Председатель КНР также призвал США не поддерживать силы, ратующие за независимость Тибета. Смотрите также Представитель США в КНР вызван в китайский МИД в связи со встречей Обамы с Далай-ламой "Китай надеется, что американская сторона будет придерживаться своих обещаний по вопросам, связанным с Тибетом, и не поддерживать сепаратистские действия сил, выступающих за его "независимость", - цитирует его слова агентство Синьхуа. 15 июня нынешнего года Обама провел неформальную встречу с духовным лидером тибетских буддистов Далай-ламой XIV, что вызвало негативную реакцию Пекина. 4-5 сентября 2016 г. в китайском городе Ханчжоу (столица провинции Чжэцзян) пройдет 11-й саммит "Группы 20".