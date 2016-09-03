Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лидер КНР призвал США урегулировать разногласия, чтобы обеспечить развитие отношений

Международная панорама
3 сентября, 18:15 дата обновления: 3 сентября, 19:43 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 3, сентября. /ТАСС
"Китай надеется совместно с США и другими сторонами работать над достижением плодотворных результатов в ходе саммита G20, чтобы придать импульс развитию глобальной экономики", - заявил Си Цзиньпин
Материал из 1 страницы
Президент США Барак Обама и председатель КНР Си Цзиньпин (слева направо)

Президент США Барак Обама и председатель КНР Си Цзиньпин (слева направо)

© How Hwee Young/Pool Photo via AP

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал США урегулировать разногласия в двусторонних отношениях, чтобы обеспечить их устойчивое развитие. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом США Бараком Обамой в преддверии саммита G20.

Смотрите также
Президент США Барак Обама и председатель КНР Си Цзиньпин
Белый дом: встречи Обамы в Париже с лидерами Китая и Индии были сигналом для внешнего мира

Как сообщает агентство Синьхуа, Си Цзиньпин подчеркнул, что китайской и американской сторонам необходимо "следовать принципам избегания конфликтов и конфронтации, взаимоуважения и обоюдовыгодного сотрудничества, взять под контроль и надлежащим образом урегулировать разногласия, чтобы содействовать непрерывному, здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений".

"Китай надеется совместно с США и другими сторонами работать над достижением плодотворных результатов в ходе саммита G20, чтобы придать импульс развитию глобальной экономики", - заявил председатель КНР.

Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай выступает против вмешательства других стран в его внутренние дела под предлогом защиты прав человека. 

"Китай выступает против вмешательства какого-либо государства в его внутренние дела под предлогом защиты прав человека", - цитирует его слова агентство Синьхуа. "КНР уделяет большое внимание защите и поддержке прав человека и обеспечивает религиозную свободу граждан в соответствии с законом", - отметил Си Цзиньпин.

Председатель КНР отметил, что Пекин готов вести диалог по вопросам прав человека с другими странами "на основе принципов равенства и взаимоуважения".

О независимости Тибета

Председатель КНР также призвал США не поддерживать силы, ратующие за независимость Тибета. 

Смотрите также
Представитель США в КНР вызван в китайский МИД в связи со встречей Обамы с Далай-ламой

"Китай надеется, что американская сторона будет придерживаться своих обещаний по вопросам, связанным с Тибетом, и не поддерживать сепаратистские действия сил, выступающих за его "независимость", - цитирует его слова агентство Синьхуа.

15 июня нынешнего года Обама провел неформальную встречу с духовным лидером тибетских буддистов Далай-ламой XIV, что вызвало негативную реакцию Пекина.

4-5 сентября 2016 г. в китайском городе Ханчжоу (столица провинции Чжэцзян) пройдет 11-й саммит "Группы 20".
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Си Цзиньпин Обама, Барак
Страны
США Китай
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине начались масштабные сборы резервистов
2
Шесть человек госпитализированы после стрельбы в Екатеринбурге
3
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
4
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
Путин и Эрдоган обсуждают вопросы восстановления полноформатного сотрудничества
7
Абэ призвал Путина поставить точку в территориальном споре
Темы дня
Реклама