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США и КНР намерены активизировать взаимодействие по вопросам военного космоса

Международная панорама
3 сентября, 18:43 дата обновления: 3 сентября, 19:31 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 3, сентября. /ТАСС
Лидеры двух стран также условились укреплять координацию действий между Вашингтоном и Пекином для обеспечения денуклеаризации Корейского полуострова
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ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Президент США Барак Обама и председатель КНР Си Цзиньпин договорились, что Вашингтон и Пекин активизируют взаимодействие по проблемам использования космического пространства в военных целях. Об этом говорится в заявлении, которое было распространено пресс-службой Белого дома по итогам встречи Барака Обамы и Си Цзиньпина в китайском Ханчжоу перед открытием саммита "Группы двадцати".

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Лидеры двух стран также условились укреплять координацию действий между Вашингтоном и Пекином для обеспечения денуклеаризации Корейского полуострова. Они подтвердили, что усматривают "угрозу в создании Северной Кореей ядерного оружия и баллистических ракетных систем".

Как отмечается в данном документе, китайский и американский лидеры признали "стабилизирующее воздействие на двусторонние отношения" того прогресса, который был достигнут в последние два с лишним года "в области мер укрепления доверия между Вооруженными силами" США и КНР. В связи с этим "оба лидера привержены интенсификации сотрудничества в сфере космической безопасности, а также выработке правил поведения для взаимодействия между... береговой охраной" КНР и США, сообщает Белый дом.

США продолжат следить за действиями КНР в киберпространстве 

Барак Обама также выступил с предупреждением, что США продолжат внимательно наблюдать за действиями спецслужб и Вооруженных сил КНР в киберпространстве. 

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Как говорится в письменном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам этих американо-китайских переговоров на высшем уровне, Барак Обама и Си Цзиньпин "подтвердили приверженность полной имплементации своих договоренностей от сентября 2015 года". Эти соглашения были заключены на встрече, состоявшейся 25 сентября минувшего года в Вашингтоне. Как указывалось в справочных документах, распространенных тогда Белым домом, "США и Китай согласились, что ни в той, ни в другой стране правительство не станет заниматься или сознательно поддерживать хищение с помощью киберсредств интеллектуальной собственности, включая торговые секреты и другую конфиденциальную деловую информацию, в целях создания конкурентных преимуществ для своих компаний или коммерческого сектора".

На нынешних консультациях Обама "повторил, что США продолжат следить за соблюдением китайской стороной" договоренностей от сентября прошлого года, говорится в сообщении Белого дома.

Наконец, китайский и американский руководители условились создать "отслеживающий механизм, чтобы улучшить двустороннее сотрудничество между правоохранительными органами по вопросам киберпространства".

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Персоны
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