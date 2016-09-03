Председатель КНР призвал США играть конструктивную роль в вопросе Южно-Китайского моря

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал США играть конструктивную роль в поддержании стабильности в регионе Южно-Китайского моря (ЮКМ). Об этом он заявил в ходе встречи с президентом США Бараком Обамой в преддверии саммита G20.
Как сообщает агентство Синьхуа, Си Цзиньпин сказал, что американской стороне следует "играть конструктивную роль" в сохранении мира и стабильности в ЮКМ.
"Китай будет непреклонно защищать свой территориальный суверенитет и морские права и интересы в ЮКМ", - подчеркнул председатель КНР. При этом он отметил, что Пекин продолжит придерживаться принципов мирного урегулирования споров путем переговоров и консультаций и обеспечивать стабильность в ЮКМ совместно со странами АСЕАН.
На протяжении десятилетий Китай ведет споры с несколькими государствами региона по поводу принадлежности ряда островов в ЮКМ, в частности с Вьетнамом, Брунеем, Малайзией и Филиппинами. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Вашингтон неоднократно направлял военные корабли для патрулирования в спорной акватории, что вызывало недовольство Пекина.