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Замгенсека ООН едет в Иран обсуждать гуманитарное сотрудничество на Ближнем Востоке

Международная панорама
3 сентября, 19:33 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Стивен О'Брайен планирует также обсудить опыт Ирана в управлении действиями по ликвидации стихийных бедствий и в гуманитарном реагировании
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ООН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен посетит 4-5 сентября Иран для обсуждения путей расширения сотрудничества по оказанию помощи нуждающимся на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В организации отметили, что Стивен О'Брайен планирует "встретиться с высокопоставленными официальными лицами в Тегеране", чтобы обсудить с ними "расширение регионального сотрудничества по оказанию гуманитарной помощи и укрепление партнерства между Ираном и УКГВ на Ближнем Востоке".

"Визит также предоставит возможность для того, чтобы обратить внимание на существенный опыт Ирана в управлении действиями по ликвидации стихийных бедствий и в гуманитарном реагировании, а также воодушевить иранские власти на продолжение усилий по оказанию помощи людям, пострадавшим в результате конфликтов в регионе", - говорится в пресс-релизе УКГВ.

Тегеран станет второй остановкой в ближневосточном турне Стивена О'Брайена. 2 сентября он завершил двухдневный визит в Иорданию, где провел встречи с представителями властей, обсудив с ними ситуацию в Сирии и оказание помощи беженцам. Как сообщили в УКГВ, особое внимание в ходе дискуссий было уделено положению десятков тысяч сирийцев, разместившихся вдоль границы с Иорданией. По словам О'Брайена, эти люди "отчаянно нуждаются в поддержке".

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