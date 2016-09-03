Замгенсека ООН едет в Иран обсуждать гуманитарное сотрудничество на Ближнем Востоке

ООН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен посетит 4-5 сентября Иран для обсуждения путей расширения сотрудничества по оказанию помощи нуждающимся на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В организации отметили, что Стивен О'Брайен планирует "встретиться с высокопоставленными официальными лицами в Тегеране", чтобы обсудить с ними "расширение регионального сотрудничества по оказанию гуманитарной помощи и укрепление партнерства между Ираном и УКГВ на Ближнем Востоке".

"Визит также предоставит возможность для того, чтобы обратить внимание на существенный опыт Ирана в управлении действиями по ликвидации стихийных бедствий и в гуманитарном реагировании, а также воодушевить иранские власти на продолжение усилий по оказанию помощи людям, пострадавшим в результате конфликтов в регионе", - говорится в пресс-релизе УКГВ.

Тегеран станет второй остановкой в ближневосточном турне Стивена О'Брайена. 2 сентября он завершил двухдневный визит в Иорданию, где провел встречи с представителями властей, обсудив с ними ситуацию в Сирии и оказание помощи беженцам. Как сообщили в УКГВ, особое внимание в ходе дискуссий было уделено положению десятков тысяч сирийцев, разместившихся вдоль границы с Иорданией. По словам О'Брайена, эти люди "отчаянно нуждаются в поддержке".