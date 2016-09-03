Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Председатель КНР призвал США не поддерживать силы, выступающие за независимость Тибета

Международная панорама
3 сентября, 20:02 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 3, сентября. /ТАСС
15 июня 2016 года Барак Обама провел неформальную встречу с духовным лидером тибетских буддистов Далай-ламой XIV, что вызвало негативную реакцию Пекина
Материал из 1 страницы

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал США не поддерживать силы, ратующие за независимость Тибета. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом США Бараком Обамой в преддверии саммита G20.

"Китай надеется, что американская сторона будет придерживаться своих обещаний по вопросам, связанным с Тибетом, и не поддерживать сепаратистские действия сил, выступающих за его "независимость", - цитирует его слова агентство Синьхуа.

15 июня нынешнего года Обама провел неформальную встречу с духовным лидером тибетских буддистов Далай-ламой XIV, что вызвало негативную реакцию Пекина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Си Цзиньпин Обама, Барак
Страны
США Китай
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У берегов Антальи затонуло прогулочное судно; пострадала гражданка РФ
2
Шесть человек госпитализированы после стрельбы в Екатеринбурге
3
На Украине начались масштабные сборы резервистов
4
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
5
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
6
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
7
Российские ученые разработали и испытали ветряк, не испускающий инфразвуковые волны
Темы дня
Реклама