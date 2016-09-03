Председатель КНР призвал США не поддерживать силы, выступающие за независимость Тибета

Импресарио Джерри Хеллер, стоявший у истоков гангста-рэпа, умер в СШАКультура 3 сентября, 21:28
Главный тренер Чистяков: двери женской сборной России открыты для всех хоккеистокСпорт 3 сентября, 20:51
G20. Хроника работы саммитаМеждународная панорама 3 сентября, 19:46
Шесть человек госпитализированы после стрельбы в ЕкатеринбургеПроисшествия 3 сентября, 19:24
Путин и Эрдоган обсудили вопросы восстановления полноформатного сотрудничестваПолитика 3 сентября, 19:03
Генсек ООН призвал добиться вступления в силу Парижского соглашения до конца 2016 годаОбщество 3 сентября, 18:43
Сирийские врачи просят доктора Лизу помочь с лекарствами для детейОбщество 3 сентября, 18:34
Композитор Крутой: Сочи придают другую энергетику конкурсу "Новая волна"Культура 3 сентября, 18:28
Лидер КНР призвал США урегулировать разногласия, чтобы обеспечить развитие отношенийМеждународная панорама 3 сентября, 18:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал США не поддерживать силы, ратующие за независимость Тибета. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом США Бараком Обамой в преддверии саммита G20.
"Китай надеется, что американская сторона будет придерживаться своих обещаний по вопросам, связанным с Тибетом, и не поддерживать сепаратистские действия сил, выступающих за его "независимость", - цитирует его слова агентство Синьхуа.
15 июня нынешнего года Обама провел неформальную встречу с духовным лидером тибетских буддистов Далай-ламой XIV, что вызвало негативную реакцию Пекина.