Председатель КНР призвал США не поддерживать силы, выступающие за независимость Тибета

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал США не поддерживать силы, ратующие за независимость Тибета. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом США Бараком Обамой в преддверии саммита G20.

"Китай надеется, что американская сторона будет придерживаться своих обещаний по вопросам, связанным с Тибетом, и не поддерживать сепаратистские действия сил, выступающих за его "независимость", - цитирует его слова агентство Синьхуа.

15 июня нынешнего года Обама провел неформальную встречу с духовным лидером тибетских буддистов Далай-ламой XIV, что вызвало негативную реакцию Пекина.