СМИ: армия Мали отбила населенный пункт, который ранее захватили вооруженные боевики

РАБАТ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Правительственная армия Мали вернула в субботу контроль над небольшим городом Бони (центральный регион Мопти), который в пятницу был захвачен вооруженными боевиками. Об этом сообщает агентство AFP.

По данным силовых структур, на которые ссылается AFP, джихадисты начали покидать город ночью, и уже утром войска снова обеспечили контроль над Бони.

За ситуацией внимательно следят в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), которая ранее в субботу направила два вертолета для отслеживания обстановки в районе Бони.

В последние месяцы зафиксировано новое обострение ситуации на севере и в центральных районах Мали. В конце июля власти продлили режим чрезвычайного положения на территории страны до 29 марта 2017 года.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.