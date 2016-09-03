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США намерены отстаивать принцип свободы судоходства в АТР

Международная панорама
3 сентября, 19:57 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 3, сентября. /ТАСС
Барак Обама призвал к тому, чтобы "все стороны" предпринимали усилия, призванные "ослабить напряженность" в регионе и "создать условия для мирного урегулирования споров"
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ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. США собираются в полной мере соблюдать свои военные обязательства перед союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и активно отстаивать в данной точке земного шара принцип свободы мореплавания. Об этом заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Ханчжоу перед открытием саммита "Группы двадцати" президент США Барак Обама.

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Как говорится в письменном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам этих американо-китайских переговоров на высшем уровне, Обама сигнализировал о "непоколебимой приверженности Соединенных Штатов обеспечению безопасности... союзников" в АТР. При этом американский лидер утверждал, что "прочность этих альянсов способствует безопасности и стабильности в АТР". Далее глава вашингтонской администрации подтвердил намерение США "работать со всеми странами региона, чтобы поддерживать принципы международного права, беспрепятственной законной торговли и свободы воздухоплавания и судоходства". В связи с этим Обама призвал к тому, чтобы "все стороны" предпринимали усилия, призванные "ослабить напряженность" в регионе и "создать условия для мирного урегулирования споров".

По признанию Белого дома, стороны провели "откровенный обмен мнениями" по поводу июльского решения международного арбитража, созданного при содействии Постоянной палаты третейского суда в Гааге. Этот трибунал постановил, что претензии Пекина на территории в Южно-Китайском море являются безосновательными. Дело рассматривалось на основании обращения Филиппин. Китай отверг возможность решения спора в международном арбитраже и не принимал в нем участия.

Обама подчеркивал важность того, чтобы КНР как страна - участница Конвенции ООН по морскому праву выполняла свои обязательства. США считают такие обязательства "критически важными в плане сохранения мирового порядка, опирающегося на (согласованные) правила".

Напряженность в ЮКМ

Пекин уже несколько десятилетий ведет спор с некоторыми странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Пекин проводит в Южно-Китайском море масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.

По оценкам некоторых экспертов, за счет таких действий Пекин стремится обеспечить себе контроль над регионом, прилегающим к стратегически важному Малаккскому проливу, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов. Вашингтон обвиняет Пекин в милитаризации Южно-Китайского моря. КНР такие выводы отвергает.

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