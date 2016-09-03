Минск надеется на расширение диалога с ЕС, в том числе по базовому соглашению

МИНСК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Минск рассчитывает на дальнейшее расширение конструктивного диалога с Евросоюзом, включая начало переговоров по базовому соглашению.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Белоруссии по итогам участия главы белорусского внешнеполитического ведомства Владимира Макея в неформальной встрече министров иностранных дел стран - членов Евросоюза и стран - участниц проекта ЕС "Восточное партнерство" в Братиславе.

"Глава внешнеполитического ведомства Белоруссии выразил надежду на дальнейшее расширение конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества страны с Евросоюзом, включая начало переговоров по базовому соглашению между Белоруссией и ЕС", - отметили в пресс-службе.

Макей изложил подходы к дальнейшему развитию "Восточного партнерства". В частности, министр высказался за "использование "Восточного партнерства" в качестве рамочного инструмента развития взаимодействия стран - партнеров ВП с Евросоюзом с учетом их национальных приоритетов и в целях укрепления безопасности, стабильности в регионе".