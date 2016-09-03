СМИ: Мэй считает, что сотрудничество с РФ по безопасности в интересах Великобритании

ЛОНДОН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Премьер- министр Великобритании Тереза Мэй считает, что сотрудничество с Россией в сфере безопасности отвечает интересам Лондона. Об этом сообщила британская газета The Independent со ссылкой на заявление неназванного представителя правительства Соединенного Королевства.

"Премьер-министр придерживается мнения, что мы должны практично подходить к этому (контактам с Москвой), признавая, что в интересах Великобритании стремиться работать с Россией по тем вопросам безопасности, которые могут затронуть людей здесь, на родине", - приводит издание слова представителя британского правительства.

The Independent отмечает, что на полях саммита "Группы двадцати", который пройдет 4-5 сентября в китайском Ханчжоу, состоится встреча Мэй с президентом РФ Владимиром Путиным.