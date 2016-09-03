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Обама призвал КНР проводить экономические реформы, в том числе госкорпораций

Международная панорама
3 сентября, 21:54 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 3, сентября. /ТАСС
Такое заявление президент США сделал по итогам американо-китайских переговоров на высшем уровне перед открытием саммита G20
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© EPA/WANG ZHAO

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Властям Китая следует продолжать реализацию экономических реформ, в том числе охватывающих госкорпорации, а также упорядоченным образом перейти к плавающему курсу юаня. Такую позицию изложил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Ханчжоу перед открытием саммита Группы двадцати президент США Барак Обама.

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Как говорится в письменном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам этих американо-китайских переговоров на высшем уровне, при обсуждении экономического блока вопросов Обама прежде всего "подчеркнул важность создания (Пекином) равных условий для всех фирм в целях справедливой конкуренции". В связи с этим руководитель вашингтонской администрации выразил уверенность, что недискриминационное отношение к зарубежным компаниям и "открытые торговые и инвестиционные условия имеют важнейшее значение в плане содействия росту инноваций". Обама "призвал Китай продвигать реформы, включая преобразования госкорпораций, усилия, нацеленные на укрепление финансовой системы, а также упорядоченный переход к формируемому рынком обменному курсу" юаня.

В этом же контексте лидеры "обсудили роль Китая" в решении в глобальных масштабах проблемы избыточного промышленного производства, "в том числе в секторах стали и алюминия". Обама отметил, что, с его точки зрения, эти усилия будут способствовать переходу КНР "к более устойчивой модели экономического развития, базирующейся на потреблении". Такое развитие событий "отвечало бы интересам обеих стран", добавил хозяин Белого дома.

При рассмотрении политической повестки дня Барак Обама и Си Цзиньпин приветствовали "прогресс, достигнутый в укреплении основы двусторонних отношений" и сигнализировали о намерении "продолжать конструктивным образом сглаживать противоречия" и одновременно "расширять практическое сотрудничество" в целях решения региональных и глобальных проблем. Американский и китайский руководители условились "расширять сотрудничество" в сферах миротворческой деятельности, оказания помощи беженцам, международного здравоохранения, укреплять "координацию содействия Ираку и Афганистану". Они также договорились о расширении взаимодействия Пекина и Вашингтона в области борьбы с незаконной торговлей наркотиками, причем КНР обязалась активизировать пресечение поставок фентанила в США.

Наконец, Обама подтвердил "непоколебимую поддержку" обеспечению прав человека в Китае и обратил внимание на необходимость защиты Пекином "свободы вероисповедания" для всех своих граждан.

Согласно отчету пресс-пула Белого дома, переговоры президента США и председателя КНР в Ханчжоу продолжались более трех с половиной часов.

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