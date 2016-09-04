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Евроскептики ФРГ попытаются опередить партию Меркель на земельных выборах в парламент

Международная панорама
4 сентября, 0:50 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
Согласно опросам общественного мнения, "Альтернатива для Германии" может обойти Христианско-демократический союз канцлера
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БЕРЛИН, 4 сентября. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Выборы в парламент германской федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания пройдут во вторник. Одна из интриг заключается в том, сколько процентов голосов наберет партия евроскептиков "Альтернатива для Германии", которую в ФРГ считают правопопулистской. Согласно опросам общественного мнения, эта политическая сила может обойти Христианско-демократический союз канцлера Ангелы Меркель.

Контекст и значение

Нередко выборы в земельные парламенты в ФРГ становятся лакмусовой бумажкой общей политической ситуации в стране, особенно на фоне последствий миграционного кризиса и постоянного давления на правительство. К примеру, по результатам голосования в ландтаг самого густонаселенного субъекта федерации - Северного Рейна - Вестфалии - политологи традиционно составляют картину об уровне поддержки правящих партий со стороны населения.

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О Мекленбурге - Передней Померании этого сказать нельзя, политическим тяжеловесом ее назвать сложно, поскольку в Бундестаг - федеральный парламент - земля делегирует лишь 14 депутатов из 631. Однако, учитывая общий информационный фон, можно смело сказать, что эти выборы станут очередным испытанием на прочность для канцлера.

Кроме того, именно в Мекленбурге - Передней Померании находится бюро избирательного округа Ангелы Меркель, впервые мандат депутата Бундестага нынешняя глава правительства получила в городе Штральзунд. Это придает выборам особый символический оттенок.

Расклад сил

В настоящее время правительство этого субъекта федерации состоит из коалиции ХДС и Социал-демократической партии Германии. Правительство возглавляет социал-демократ Эрвин Зеллеринг. В оппозиции: "зеленые", Левая партия и правоэкстремистская Национал-демократическая партия Германии, которая в скором времени может быть признана неконституционной организацией и запрещена.

Согласно последним опросам, СДПГ лидирует и сейчас с рейтингом в 27%, что, впрочем, на 8% меньше, чем на выборах пятью годами ранее. Партия Меркель - ХДС - пользуется популярностью 22% населения земли. Ровно столько же и у "Альтернативы для Германии", которая ворвалась в немецкую политику в 2013 году на фоне греческого долгового кризиса, однако со временем сменила экономическую повестку на миграционную и отвоевывает электорат, противопоставляя себя политике Меркель в отношении беженцев.

Возможный расклад

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Если прогнозы сбудутся, то развиваться ситуация будет, скорее всего, по двум направлениям. Либо христианские демократы вновь объединятся с социал-демократами, либо коалиция будет составлена без участия партии Меркель: левые-"зеленые"-социал-демократы.

Что касается АдГ, то ей места в кабмине земли не найдется ни при каком раскладе из прогнозируемых, можно с уверенностью сказать, что никто не будет вступать в коалицию с евроскептиками, а абсолютного большинства они, разумеется, не получат. Однако партия почти наверняка преодолеет пятипроцентный барьер и таким образом пройдет уже в девятый ландтаг из шестнадцати. Это вполне отвечает их цели в следующем году попасть в Бундестаг. Если же они обойдут по рейтингам ХДС Меркель, то это станет очередным ударом по канцлеру, уверены местные наблюдатели.

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