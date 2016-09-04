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AFP: министр обороны Мали снят с должности после захвата боевиками населенного пункта

Международная панорама
4 сентября, 1:00 UTC+3 РАБАТ РАБАТ 4, сентября. /ТАСС
2 сентября исламисты захватили небольшой городок Бони в центральной части Мали, на следующий день правительственным войскам удалось взять город под свой контроль
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РАБАТ, 4 сентября. /ТАСС/. Министр обороны и по делам ветеранов Мали Тиеман Юбер Кулибали отстранен в субботу от исполнения своих обязанностей после захвата боевиками населенного пункта в центральной части страны. Об этом сообщило агентство France-Presse.

Представитель минобороны Мали пояснил агентству, что "отстранение связано с недавними случаями нестабильности в центральной части Мали".

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2 сентября исламисты захватили небольшой городок Бони (регион Мопти) в центральной части Мали. На следующий день правительственным войскам удалось взять город под свой контроль.

По заявлению властей африканской республики, которое цитирует агентство France-Presse, пост Кулибали занял Абдулай Идриса Майга, который до этого дня работал министром местного самоуправления Мали.

В последние месяцы зафиксировано новое обострение ситуации на севере и в центральных районах Мали. В конце июля власти продлили режим чрезвычайного положения на территории страны до 29 марта 2017 года.

Конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.

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