AFP: министр обороны Мали снят с должности после захвата боевиками населенного пункта

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РАБАТ, 4 сентября. /ТАСС/. Министр обороны и по делам ветеранов Мали Тиеман Юбер Кулибали отстранен в субботу от исполнения своих обязанностей после захвата боевиками населенного пункта в центральной части страны. Об этом сообщило агентство France-Presse.
Представитель минобороны Мали пояснил агентству, что "отстранение связано с недавними случаями нестабильности в центральной части Мали".
2 сентября исламисты захватили небольшой городок Бони (регион Мопти) в центральной части Мали. На следующий день правительственным войскам удалось взять город под свой контроль.
По заявлению властей африканской республики, которое цитирует агентство France-Presse, пост Кулибали занял Абдулай Идриса Майга, который до этого дня работал министром местного самоуправления Мали.
В последние месяцы зафиксировано новое обострение ситуации на севере и в центральных районах Мали. В конце июля власти продлили режим чрезвычайного положения на территории страны до 29 марта 2017 года.
Конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.