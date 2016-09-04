В Гонконге проходят выборы депутатов законодательного совета

Женщина и двое детей пострадали в результате стрельбы в СШАПроисшествия 4 сентября, 5:27
Путин прибыл на неформальную встречу лидеров БРИКС перед саммитом G20Политика 4 сентября, 5:24
Губернатор Приморья: ВЭФ-2016 прошел на более высоком уровне, чем предыдущийЭкономика и бизнес 4 сентября, 5:07
Полиция Техаса арестовала мужчину, угрожавшего пистолетом ребенку в больницеПроисшествия 4 сентября, 4:50
Приморцы смогут бесплатно восстановить утраченные во время тайфуна документыПроисшествия 4 сентября, 4:40
Глава Якутии был на борту самолета, совершившего экстренную посадку во ВладивостокеПроисшествия 4 сентября, 4:32
Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-СахалинскеОбщество 4 сентября, 4:26
СМИ: РФ и США близки к соглашению о военном сотрудничестве в СирииМеждународная панорама 4 сентября, 4:09
Мэй: выход Великобритании из ЕС навредит британской экономикеЭкономика и бизнес 4 сентября, 4:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 сентября. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Выборы в законодательный совет проходят в этом специальном административном районе Китая. В новый состав парламента Гонконга на следующие четыре года предстоит избрать 70 депутатов.
Это уже шестые выборы с момента возвращения бывшего британского анклава под китайский суверенитет в 1997 году. Голосование началось в 07:30 по местному времени (02:30 мск) и продлится до 22:30 (17:30 мск). В городе с населением 7,3 млн человек зарегистрированы 3,78 млн избирателей, открыты почти 600 избирательных участков.
Ввиду особенностей местной избирательной системы, половина депутатского корпуса определится путем непрямого голосования в функциональных избирательных округах (ограниченными группами выборщиков по профессиональному признаку). Основная же борьба развернулась за остальные 35 мест от территориальных избирательных округов. Эти депутатские мандаты в открытой борьбе оспаривают 213 кандидатов от блока проправительственных партий и лагеря оппозиции.
Пекин волнует, кому на выборах будет отдано предпочтение: патриотическим кандидатам или продемократическим активистам, некоторые из которых в последнее время взялись продвигать идеи независимости Гонконга. Шесть радикальных деятелей, не скрывавших своих сепаратистких взглядов, не были допущены к участию в нынешних выборах.
Впрочем, практически нет сомнений, что проправительственный блок вновь получит большинство мест. У оппозиции есть задача занять не менее 24 депутатских кресел, чтобы продолжать иметь возможность использовать право вето и блокировать в парламенте принятие тех или иных политических решений.
На итоги голосования может повлиять недовольство гонконгцев по поводу усиления влияния со стороны властей КНР на дела в самоуправляемом анклаве, наделенном правами расширенной автономии и многими демократическими свободами. Осенью 2014 года в Гонконге вспыхнули массовые протесты под лозунгами демократизации избирательной системы, которые продолжались в течение 79 дней и привели к блокированию движения транспорта по важнейшим улицам и перекресткам.