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В Гонконге проходят выборы депутатов законодательного совета

Международная панорама
4 сентября, 5:38 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин
Пекин волнует, кому на выборах будет отдано предпочтение: патриотическим кандидатам или продемократическим активистам
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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 сентября. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Выборы в законодательный совет проходят в этом специальном административном районе Китая. В новый состав парламента Гонконга на следующие четыре года предстоит избрать 70 депутатов.

Это уже шестые выборы с момента возвращения бывшего британского анклава под китайский суверенитет в 1997 году. Голосование началось в 07:30 по местному времени (02:30 мск) и продлится до 22:30 (17:30 мск). В городе с населением 7,3 млн человек зарегистрированы 3,78 млн избирателей, открыты почти 600 избирательных участков.

Ввиду особенностей местной избирательной системы, половина депутатского корпуса определится путем непрямого голосования в функциональных избирательных округах (ограниченными группами выборщиков по профессиональному признаку). Основная же борьба развернулась за остальные 35 мест от территориальных избирательных округов. Эти депутатские мандаты в открытой борьбе оспаривают 213 кандидатов от блока проправительственных партий и лагеря оппозиции.

Пекин волнует, кому на выборах будет отдано предпочтение: патриотическим кандидатам или продемократическим активистам, некоторые из которых в последнее время взялись продвигать идеи независимости Гонконга. Шесть радикальных деятелей, не скрывавших своих сепаратистких взглядов, не были допущены к участию в нынешних выборах.

Впрочем, практически нет сомнений, что проправительственный блок вновь получит большинство мест. У оппозиции есть задача занять не менее 24 депутатских кресел, чтобы продолжать иметь возможность использовать право вето и блокировать в парламенте принятие тех или иных политических решений.

На итоги голосования может повлиять недовольство гонконгцев по поводу усиления влияния со стороны властей КНР на дела в самоуправляемом анклаве, наделенном правами расширенной автономии и многими демократическими свободами. Осенью 2014 года в Гонконге вспыхнули массовые протесты под лозунгами демократизации избирательной системы, которые продолжались в течение 79 дней и привели к блокированию движения транспорта по важнейшим улицам и перекресткам.

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