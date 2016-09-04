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Си Цзиньпин: встреча лидеров стран БРИКС станет подготовкой к саммиту G20

Международная панорама
4 сентября, 6:06 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Корр. ТАСС, Роман Баландин
Председатель КНР также надеется, что встреча "заложит фундамент для саммита стран БРИКС, который пройдет на Гоа через месяц"
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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Неофициальные переговоры глав государств БРИКС станут подготовительной работой этих стран перед открытием саммита "Группы двадцати". Об этом в воскресенье в преддверии открытия саммита G20 в китайском Ханчжоу на неформальной встрече лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

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"С начала текущего года благодаря совместной работе сотрудничество в рамках организации сохраняет хорошую динамику, достигнуты новые результаты, - отметил он.

"Рассчитываю, что сегодняшняя встреча завершится благотворно и станет хорошей подготовительной работой к открывающемуся в Ханчжоу саммиту G20", - заявил Си Цзиньпин. "Также надеюсь, что она заложит фундамент для саммита стран БРИКС, который пройдет на Гоа через месяц", - резюмировал председатель КНР.

Си Цзиньпин заявил, что роль развивающихся стран в системе глобального управления возрастает, и государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) являются локомотивом этого процесса.

"Совместный экономический подъем стран с формирующимися рынками и развивающихся стран является, пожалуй, одной из значимых перемен в современном мире, а страны БРИКС - локомотив этого процесса, как и весомые участники G20", - подчеркнул он. Си Цзиньпин также отметил, что странам необходимо наращивать координацию и взаимодействие для развития БРИКС и "двадцатки". Председатель КНР призвал "способствовать усилению роли растущих экономик и развивающихся стран" для укрепления их положения в структуре глобального управления.

На традиционной неформальной встрече руководители "пятерки" обсудят вопросы, касающиеся этого объединения, и повестку дня G20. Полномасштабный же саммит БРИКС в этом году намечен на середину октября в Гоа (Индия). Бразилию на встрече БРИКС сегодня представляет новый президент страны Мишел Темер, который официально вступил в должность 1 сентября. До этого у него не было официальных контактов с Владимиром Путиным.

Председатель КНР также поприветствовал нового президента Бразилии и поздравил его с успешным проведением Олимпийских игр.

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