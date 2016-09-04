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СМИ: четыре человека пострадали в результате взрыва в Турции

Международная панорама
4 сентября, 7:50 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 4, сентября. /ТАСС
Двое неизвестных в масках проехали мимо клуба на мотоцикле, один из них бросил гранату в здание, оба преступника скрылись
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АНКАРА, 4 сентября. /ТАСС/. Четыре человека получили ранения в результате взрыва в ночном клубе в стамбульском районе Чаглаян. Об этом сообщила в воскресенье газета Hürriyet.

По ее данным, двое неизвестных в масках проехали мимо клуба на мотоцикле, один из них бросил гранату в здание. Оба преступника скрылись. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Полиция проводит расследование случившегося.

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