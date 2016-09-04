СМИ: четыре человека пострадали в результате взрыва в Турции

АНКАРА, 4 сентября. /ТАСС/. Четыре человека получили ранения в результате взрыва в ночном клубе в стамбульском районе Чаглаян. Об этом сообщила в воскресенье газета Hürriyet.

По ее данным, двое неизвестных в масках проехали мимо клуба на мотоцикле, один из них бросил гранату в здание. Оба преступника скрылись. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Полиция проводит расследование случившегося.