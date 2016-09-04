Моди: общая ответственность членов БРИКС - формирование международной повестки дня

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Пять государств - членов БРИКС - это достаточно влиятельный голос в мире, чтобы формировать международную повестку дня. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Индии Нарендра Моди на неформальной встрече глав государств и правительств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР), прошедшей перед началом саммита Группы двадцати в Ханчжоу (КНР).
"Мы как БРИКС являемся влиятельным голосом в международном дискурсе, поэтому наша общая ответственность - формировать международную повестку дня", - сказал Моди, слова которого приводит информационное агентство IANS.
Он добавил, что, по мнению Индии как страны, председательствующей сейчас в БРИКС, в центре внимания на встрече "Группы двадцати" должно быть формирование оперативных, всеобъемлющих и содержательных коллективных решений.
Всего в этом году в рамках индийского председательства в БРИКС организовано около 50 мероприятий в разных городах страны. Моди напомнил, что саммит лидеров стран - членов БРИКС пройдет в средине октября в индийском курортном штате Гоа. "Мы вывели БРИКС из столиц, чтобы привлечь представителей всех слоев общества", - сказал премьер.
Открытие саммита "Группы двадцати" в Ханчжоу в воскресенье запланировано на 10:00 мск.