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Мэй: Великобритания сделает все для преодоления вызовов после решения покинуть ЕС

Международная панорама
4 сентября, 9:35 UTC+3 ХАНЧЖОУ ХАНЧЖОУ 4, сентября. /ТАСС
"Я надеюсь, что у нас есть возможность также продолжать диалог", - сказала также премьер-министр Великобритании на встрече с Владимиром Путиным
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ХАНЧЖОУ, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что после решения покинуть Евросоюз ее страна имеет достаточно много вызовов, но она будет стараться делать все для их успешного преодоления.

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"Как вы правильно сказали, Великобритания после решения покинуть Европейский союз имеет достаточно вызовов, но я думаю, что мы делаем все, чтобы они были успешными. Но вы правильно сказали, что сейчас в мире очень много вызовов. И хотя я понимаю, что есть определенный ряд вопросов, где у нас разные точки зрения, в сложных вопросах, непростых, которые мы сможем обсудить, я надеюсь, что у нас есть возможность также продолжать диалог", - сказала Мэй.

В начале встречи произошел небольшой казус. Войдя в зал, Путин и Мэй поприветствовали друг друга, однако премьер Великобритании забыла пожать руку российскому лидеру, что предусматривает протокол. Российский президент сам протянул ей руку.

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Персоны
Мэй, Тереза Путин, Владимир Владимирович
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