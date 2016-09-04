Мэй: Великобритания сделает все для преодоления вызовов после решения покинуть ЕС

ХАНЧЖОУ, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что после решения покинуть Евросоюз ее страна имеет достаточно много вызовов, но она будет стараться делать все для их успешного преодоления.

"Как вы правильно сказали, Великобритания после решения покинуть Европейский союз имеет достаточно вызовов, но я думаю, что мы делаем все, чтобы они были успешными. Но вы правильно сказали, что сейчас в мире очень много вызовов. И хотя я понимаю, что есть определенный ряд вопросов, где у нас разные точки зрения, в сложных вопросах, непростых, которые мы сможем обсудить, я надеюсь, что у нас есть возможность также продолжать диалог", - сказала Мэй.

В начале встречи произошел небольшой казус. Войдя в зал, Путин и Мэй поприветствовали друг друга, однако премьер Великобритании забыла пожать руку российскому лидеру, что предусматривает протокол. Российский президент сам протянул ей руку.