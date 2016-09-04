Жан-Клод Юнкер расцеловал Си Цзиньпина на церемонии открытия G20

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ХАНЧЖОУ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расцеловал председателя КНР Си Цзиньпина на сегодняшней церемонии встречи лидеров Группы двадцати.
По протоколу китайский лидер встречает глав государств в Международном выставочном центре Ханчжоу, обменивается с ними рукопожатием и фотографируется. Однако Юнкер, помимо рукопожатия, осторожно приобнял председателя КНР и поцеловал его в обе щеки.
Это вызвало бурные обсуждения среди журналистов в пресс-центре саммита.
Следовавший за Юнкером председатель Совета ЕС Дональд Туск примеру европейского коллеги следовать не стал и, улыбаясь, пожал Си Цзиньпину руку.
G20 - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На государства "двадцатки" в совокупности приходится более 80% мирового ВВП, 80% - торговли, 2/3 населения. В прошлом году председателем в "двадцатке" была Россия, которая с начала 2014 года передала эти права Австралии.
Подробнее о G20 читайте в досье ТАСС.