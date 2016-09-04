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Обама: США и Великобритания продолжат противостоять позиции России по Украине

Международная панорама
4 сентября, 10:28 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
"Под управлением премьер-министра Мэй Великобритания подтвердила четкое обязательство трансатлантической структуре безопасности", - подчеркнул американский президент
Материал из 1 страницы
Президент США Барак Обама

Президент США Барак Обама

© AP Photo/Carolyn Kaster

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. США и Великобритания как члены НАТО сохраняют единую позицию по Украине и противостоят в этом вопросе России. Об этом заявил в воскресенье президент США Барак Обама на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй перед началом саммита G20 в китайском городе Ханчжоу.

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"Мы партнеры по НАТО, мы видим мир одинаково, мы продолжим противостоять российской агрессии на Украине, мы продолжим противостоять киберугрозам, мы продолжим неустанно трудиться над тем, чтобы победить террористские сети, и будем работать над тем, чтобы победить "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация)", - сказал Обама.

Он добавил, что несмотря на решение граждан Великобритании выйти из ЕС, которое они высказали на референдуме 23 июня, Лондон остается важным участником НАТО. "Под управлением премьер-министра Мэй Великобритания подтвердила четкое обязательство трансатлантической структуре безопасности", - подчеркнул американский президент.

Смотрите также
G20. Хроника работы саммита

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Персоны
Мэй, Тереза Обама, Барак
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Кризис на Украине
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