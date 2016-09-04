Обама: США и Великобритания продолжат противостоять позиции России по Украине

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. США и Великобритания как члены НАТО сохраняют единую позицию по Украине и противостоят в этом вопросе России. Об этом заявил в воскресенье президент США Барак Обама на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй перед началом саммита G20 в китайском городе Ханчжоу.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: независимость реальная или формальная? К чему пришла страна за 25 лет со дня провозглашения независимости - в подборке материалов ТАСС

"Мы партнеры по НАТО, мы видим мир одинаково, мы продолжим противостоять российской агрессии на Украине, мы продолжим противостоять киберугрозам, мы продолжим неустанно трудиться над тем, чтобы победить террористские сети, и будем работать над тем, чтобы победить "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация)", - сказал Обама.

Он добавил, что несмотря на решение граждан Великобритании выйти из ЕС, которое они высказали на референдуме 23 июня, Лондон остается важным участником НАТО. "Под управлением премьер-министра Мэй Великобритания подтвердила четкое обязательство трансатлантической структуре безопасности", - подчеркнул американский президент.