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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет иметь честные и открытые отношения с Россией, хотя и отдает себе отчет в сохраняющихся сложностях в диалоге между Лондоном и Москвой. Об этом глава британского правительства заявила в преддверии саммита G20 в китайском городе Ханчжоу перед началом ее встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Хотя я и признаю, что между нами могут быть разногласия, что есть некоторые сложные и серьезные области для обеспокоенности и вопросы, которые нужно обсуждать, я надеюсь, мы сможем иметь честные и открытые отношения и диалог", - сказала она.
Так, Мэй надеется на более тесный диалог между Великобританией и Россией по Сирии. "Жизненно важно, чтобы гуманитарная помощь дошла до невинных сирийцев, которые находятся в отчаянном положении", - добавила она.