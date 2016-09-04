СМИ: Гулмурод Халимов стал новым главарем террористической группировки ИГ

ТЕГЕРАН, 4 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Гулмурод Халимов, известный также под прозвищем аль-Таджики, стал новым главарем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Он сменил на этом посту ранее уничтоженного в ходе антитеррористических действий Тархана Батирашвили по прозвищу Абу Умар аш-Шишани. Об этом сообщает в воскресенье иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на источник в службах безопасности иракской провинции Найнава.

"Таджик Гулмурод Халимов избран главным военным руководителем ИГ. Об этом не было объявлено официально, поскольку ИГ опасается, что он станет целью авиаударов. Большинство членов руководства ИГ высшего ранга находятся в Сирии, в Найнаве - лишь некоторые из них. Руководство боевиками в этой иракской провинции осуществляют лица второго и третьего ранга, все они из-за опасений быть выявленными и уничтоженными ведут скрытный образ жизни и крайне редко появляются на публике", - сообщил на условиях анонимности источник.

Бывший командир таджикского ОМОНа Гулмурод Халимов в апреле прошлого года примкнул к ИГ. В Таджикистане он был обвинен в госизмене и объявлен в розыск, а год назад включен в американские санкционные списки.

Уроженец Грузии Тархан Батирашвили, известный также как Умар аш-Шишани или Умар-чеченец, по данным Пентагона, был ликвидирован в результате нанесенного 4 марта авиаудара в районе сирийского города Эш-Шаддади. По другим данным, он был уничтожен в июле во время боев близ иракского города Эш-Ширкат.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика "Исламское государство" в Ираке и Сирии Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС