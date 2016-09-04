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СМИ: Гулмурод Халимов стал новым главарем террористической группировки ИГ

Международная панорама
4 сентября, 11:30 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
Бывший командир таджикского ОМОНа примкнул к ИГ в апреле прошлого года
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© EPA/MOHAMMED SABER

ТЕГЕРАН, 4 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Гулмурод Халимов, известный также под прозвищем аль-Таджики, стал новым главарем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Он сменил на этом посту ранее уничтоженного в ходе антитеррористических действий Тархана Батирашвили по прозвищу Абу Умар аш-Шишани. Об этом сообщает в воскресенье иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на источник в службах безопасности иракской провинции Найнава.

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"Таджик Гулмурод Халимов избран главным военным руководителем ИГ. Об этом не было объявлено официально, поскольку ИГ опасается, что он станет целью авиаударов. Большинство членов руководства ИГ высшего ранга находятся в Сирии, в Найнаве - лишь некоторые из них. Руководство боевиками в этой иракской провинции осуществляют лица второго и третьего ранга, все они из-за опасений быть выявленными и уничтоженными ведут скрытный образ жизни и крайне редко появляются на публике", - сообщил на условиях анонимности источник.

Бывший командир таджикского ОМОНа Гулмурод Халимов в апреле прошлого года примкнул к ИГ. В Таджикистане он был обвинен в госизмене и объявлен в розыск, а год назад включен в американские санкционные списки.

Уроженец Грузии Тархан Батирашвили, известный также как Умар аш-Шишани или Умар-чеченец, по данным Пентагона, был ликвидирован в результате нанесенного 4 марта авиаудара в районе сирийского города Эш-Шаддади. По другим данным, он был уничтожен в июле во время боев близ иракского города Эш-Ширкат.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика &quot;Исламское государство&quot; в Ираке и Сирии "Исламское государство" в Ираке и Сирии

Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС

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