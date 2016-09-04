СМИ: Гулмурод Халимов стал новым главарем террористической группировки ИГ

Футболисты сборной России проводят тренировку в полном составеСпорт 4 сентября, 11:44
"Серьезные разногласия": как Россия и США пытаются договориться по СирииМеждународная панорама 4 сентября, 11:38
СМИ: Гулмурод Халимов стал новым главарем террористической группировки ИГМеждународная панорама 4 сентября, 11:30
РФ и Турция перешли к обсуждению конкретных деталей строительства "Турецкого потока"Экономика и бизнес 4 сентября, 11:14
Путин и Эрдоган обсудили снятие ограничений на поставки продовольствияЭкономика и бизнес 4 сентября, 11:09
Итальянский Антхольц избран местом проведения чемпионата мира по биатлону 2020 годаСпорт 4 сентября, 10:51
Патриарх Кирилл освятил в Невельске храм в честь иконы, спасшей город от землетрясенияОбщество 4 сентября, 10:46
Си Цзиньпин: странам G20 следует изменить политику с краткосрочной на долгосрочнуюЭкономика и бизнес 4 сентября, 10:46
Мутко: сборная России по футболу вряд ли проведет матч на стадионе в Сочи в 2016 годуСпорт 4 сентября, 10:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЕГЕРАН, 4 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Гулмурод Халимов, известный также под прозвищем аль-Таджики, стал новым главарем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Он сменил на этом посту ранее уничтоженного в ходе антитеррористических действий Тархана Батирашвили по прозвищу Абу Умар аш-Шишани. Об этом сообщает в воскресенье иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на источник в службах безопасности иракской провинции Найнава.
"Таджик Гулмурод Халимов избран главным военным руководителем ИГ. Об этом не было объявлено официально, поскольку ИГ опасается, что он станет целью авиаударов. Большинство членов руководства ИГ высшего ранга находятся в Сирии, в Найнаве - лишь некоторые из них. Руководство боевиками в этой иракской провинции осуществляют лица второго и третьего ранга, все они из-за опасений быть выявленными и уничтоженными ведут скрытный образ жизни и крайне редко появляются на публике", - сообщил на условиях анонимности источник.
Бывший командир таджикского ОМОНа Гулмурод Халимов в апреле прошлого года примкнул к ИГ. В Таджикистане он был обвинен в госизмене и объявлен в розыск, а год назад включен в американские санкционные списки.
Уроженец Грузии Тархан Батирашвили, известный также как Умар аш-Шишани или Умар-чеченец, по данным Пентагона, был ликвидирован в результате нанесенного 4 марта авиаудара в районе сирийского города Эш-Шаддади. По другим данным, он был уничтожен в июле во время боев близ иракского города Эш-Ширкат.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).
Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС