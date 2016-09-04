"Серьезные разногласия": как Россия и США пытаются договориться по Сирии

Президент США Барак Обама на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй перед началом саммита G20 в китайском городе Ханчжоу заявил, что без уступок со стороны России будет сложно перейти к новому этапу урегулирования конфликта в Сирии.

"У нас есть серьезные разногласия относительно сторон, которые мы поддерживаем (в Сирии). Создать структуру для переговоров с участием всех сторон конфликта в Сирии очень сложно. Без уступок со стороны России трудно будет перейти к следующей части (урегулирования)", - сказал он.

"Воз и ныне там"

Главной задачей в диалоге России и США по сирийскому урегулированию остается размежевание оппозиции и террористов.

"Что касается разногласий, самая главная задача сейчас не решается - это вопросы размежевания оппозиции и террористов", - заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"США говорили, что их экспертам понадобится всего две недели, что разъединить оппозицию и террористов. Но воз и ныне там, - обратила внимание Захарова. - Не происходит необходимого элемента по реализации всего пакета документов по линии Группы поддержки Сирии. Невозможно приступить к реальному уничтожению террористов, пока ряд стран не выводят оппозицию из групп террористов"

"Переговоры идут очень тяжело, но постепенно продвигаются"

Между тем, как заявил в интервью Bloomberg президент РФ Владимир Путин, Россия и США вскоре могут объявить о договоренности по Сирии.

По словам президента, несмотря на то, что переговоры между Россией и ее партнерами "идут очень тяжело", они постепенно продвигаются "в правильном направлении". В этой связи Путин отметил "огромную работу", которую проделал госсекретарь США Джон Керри.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее также заявлял, что Россия достигла понимания с США по большинству вопросов в решении сирийской проблемы. Он напомнил, что по линии внешнеполитических ведомств, а также военных и спецслужб России и США "продолжаются ежедневные контакты для того, чтобы выработать такой алгоритм (по борьбе с терроризмом)".

"Практически все компоненты этой задачи уже понятны, по большинству вопросов достигнуто понимание, - сказал он. - Самое главное, что любые наши договоренности с американцами по практическим действиям, по координации действий против террористов не будут поддаваться практическому выполнению, если наши американские партнеры не выполнят своего обещания отмежеваться от террористов, прежде всего от "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС)".

"Прорывная сделка"

Телекомпания CBS в субботу распространила информацию о том, что Россия и США близки к заключению договоренностей о полномасштабном военном и разведывательном сотрудничестве, направленном на борьбу с терроризмом в Сирии.

Утверждается, что Москва и Вашингтон "близки к достижению прорывной сделки, предусматривающей военное и разведывательное сотрудничество в Сирии в обмен на согласие России оказать давление" на президента Башара Асада, "чтобы он прекратил бомбить мирных граждан и разрешил доставку продовольственной помощи" в нуждающиеся в ней населенные пункты своей страны. Эти же договоренности предполагают, согласно изложенным CBS данным, то, что Россия и США "будут координировать удары с воздуха" по террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и другим экстремистам, орудующим в Сирии. В связи с этим ВВС САР якобы прекратят собственные боевые вылеты.

Описываемая CBS в общих чертах схема содержалась в проекте соглашения, которое госсекретарь США передал руководству России 14 июля в ходе визита в Москву. США тогда предложили России скоординировать в Сирии действия по борьбе с террористическими группировками "Джебхат Фаттах аш-Шам" ("Фронт завоевания Леванта"; ранее "Джебхат ан-Нусра") и "Исламское государство", а также проводить против тех при наличии такой возможности совместные операции. Текст данного проекта обнародовала в канун прибытия Керри в Москву газета The Washington Post.

В целях выполнения новых договоренностей, если они действительно будут подписаны сторонами, России и США, с точки зрения Вашингтона, нужно будет создать т.н. совместную группу по имплементации, в которую войдут, в частности, представители министерств обороны и военной разведки. Эту группу, по мнению США, следует разместить близ Аммана в Иордании.

Одними из основных целей деятельности группы должны стать обеспечение "координации военных операций против "(Джебхат) ан-Нусры" и повышение эффективности "независимых, но синхронизированных усилий против "Даиш" (арабское название ИГ. - Прим. корр.) в Сирии", говорилось в тексте соглашения. В нем уточнялось, что "координация должна начаться с обмена информацией как о "(Джебхат) ан-Нусре", так и о "Даиш". Кроме того, указывалось в тексте, "если национальные власти (России и США) придут к выводу, что интегрированные (совместные) операции против согласованных целей отвечают интересам обоих участников, то участникам следует скоординировать процедуры, чтобы позволить проведение интегрированных операций".

При этом США добивались того, чтобы Россия предоставляла США "заблаговременное уведомление обо всех военно-воздушных операциях (правящего в Дамаске) режима". Вооруженные силы (ВС) Сирии могут вести военные действия, в том числе с воздуха, против "Джебхат ан-Нусры" вне зон перемирия, если боевики этой группировки осуществляют захват таких районов, полагают в Вашингтоне. Одновременно американские власти выступали за то, чтобы Россия согласилась оказывать сирийским войскам поддержку с воздуха в случае нападения на них боевиков "Джебхат ан-Нусры", только "если (это) согласовано заранее с США".

В тексте подчеркивалось, что налаживание сотрудничества между ВС России и США в Сирии должно произойти "в контексте укрепления режима прекращения враждебных действий" между Дамаском и оппозицией, а также при "поддержке процесса политического перехода, очерченного резолюцией Совета Безопасности ООН 2254".

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