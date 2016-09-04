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"Серьезные разногласия": как Россия и США пытаются договориться по Сирии

Международная панорама
4 сентября, 11:38 UTC+3
Президент США Барак Обама заявил, что без уступок со стороны РФ будет сложно перейти к новому этапу урегулирования конфликта
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Президент США Барак Обама

Президент США Барак Обама

© EPA/WANG ZHAO

Президент США Барак Обама на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй перед началом саммита G20 в китайском городе Ханчжоу заявил, что без уступок со стороны России будет сложно перейти к новому этапу урегулирования конфликта в Сирии.

"У нас есть серьезные разногласия относительно сторон, которые мы поддерживаем (в Сирии). Создать структуру для переговоров с участием всех сторон конфликта в Сирии очень сложно. Без уступок со стороны России трудно будет перейти к следующей части (урегулирования)", - сказал он.

"Воз и ныне там"

Главной задачей в диалоге России и США по сирийскому урегулированию остается размежевание оппозиции и террористов.

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"Что касается разногласий, самая главная задача сейчас не решается - это вопросы размежевания оппозиции и террористов", - заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"США говорили, что их экспертам понадобится всего две недели, что разъединить оппозицию и террористов. Но воз и ныне там, - обратила внимание Захарова. - Не происходит необходимого элемента по реализации всего пакета документов по линии Группы поддержки Сирии. Невозможно приступить к реальному уничтожению террористов, пока ряд стран не выводят оппозицию из групп террористов"

"Переговоры идут очень тяжело, но постепенно продвигаются"

Между тем, как заявил в интервью Bloomberg президент РФ Владимир Путин, Россия и США вскоре могут объявить о договоренности по Сирии.

По словам президента, несмотря на то, что переговоры между Россией и ее партнерами "идут очень тяжело", они постепенно продвигаются "в правильном направлении". В этой связи Путин отметил "огромную работу", которую проделал госсекретарь США Джон Керри.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее также заявлял, что Россия достигла понимания с США по большинству вопросов в решении сирийской проблемы. Он напомнил, что по линии внешнеполитических ведомств, а также военных и спецслужб России и США "продолжаются ежедневные контакты для того, чтобы выработать такой алгоритм (по борьбе с терроризмом)".

"Практически все компоненты этой задачи уже понятны, по большинству вопросов достигнуто понимание, - сказал он. - Самое главное, что любые наши договоренности с американцами по практическим действиям, по координации действий против террористов не будут поддаваться практическому выполнению, если наши американские партнеры не выполнят своего обещания отмежеваться от террористов, прежде всего от "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС)".

"Прорывная сделка"

Телекомпания CBS в субботу распространила информацию о том, что Россия и США близки к заключению договоренностей о полномасштабном военном и разведывательном сотрудничестве, направленном на борьбу с терроризмом в Сирии.

Утверждается, что Москва и Вашингтон "близки к достижению прорывной сделки, предусматривающей военное и разведывательное сотрудничество в Сирии в обмен на согласие России оказать давление" на президента Башара Асада, "чтобы он прекратил бомбить мирных граждан и разрешил доставку продовольственной помощи" в нуждающиеся в ней населенные пункты своей страны. Эти же договоренности предполагают, согласно изложенным CBS данным, то, что Россия и США "будут координировать удары с воздуха" по террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и другим экстремистам, орудующим в Сирии. В связи с этим ВВС САР якобы прекратят собственные боевые вылеты.

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Описываемая CBS в общих чертах схема содержалась в проекте соглашения, которое госсекретарь США передал руководству России 14 июля в ходе визита в Москву. США тогда предложили России скоординировать в Сирии действия по борьбе с террористическими группировками "Джебхат Фаттах аш-Шам" ("Фронт завоевания Леванта"; ранее "Джебхат ан-Нусра") и "Исламское государство", а также проводить против тех при наличии такой возможности совместные операции. Текст данного проекта обнародовала в канун прибытия Керри в Москву газета The Washington Post.

В целях выполнения новых договоренностей, если они действительно будут подписаны сторонами, России и США, с точки зрения Вашингтона, нужно будет создать т.н. совместную группу по имплементации, в которую войдут, в частности, представители министерств обороны и военной разведки. Эту группу, по мнению США, следует разместить близ Аммана в Иордании.

Одними из основных целей деятельности группы должны стать обеспечение "координации военных операций против "(Джебхат) ан-Нусры" и повышение эффективности "независимых, но синхронизированных усилий против "Даиш" (арабское название ИГ. - Прим. корр.) в Сирии", говорилось в тексте соглашения. В нем уточнялось, что "координация должна начаться с обмена информацией как о "(Джебхат) ан-Нусре", так и о "Даиш". Кроме того, указывалось в тексте, "если национальные власти (России и США) придут к выводу, что интегрированные (совместные) операции против согласованных целей отвечают интересам обоих участников, то участникам следует скоординировать процедуры, чтобы позволить проведение интегрированных операций".

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При этом США добивались того, чтобы Россия предоставляла США "заблаговременное уведомление обо всех военно-воздушных операциях (правящего в Дамаске) режима". Вооруженные силы (ВС) Сирии могут вести военные действия, в том числе с воздуха, против "Джебхат ан-Нусры" вне зон перемирия, если боевики этой группировки осуществляют захват таких районов, полагают в Вашингтоне. Одновременно американские власти выступали за то, чтобы Россия согласилась оказывать сирийским войскам поддержку с воздуха в случае нападения на них боевиков "Джебхат ан-Нусры", только "если (это) согласовано заранее с США".

В тексте подчеркивалось, что налаживание сотрудничества между ВС России и США в Сирии должно произойти "в контексте укрепления режима прекращения враждебных действий" между Дамаском и оппозицией, а также при "поддержке процесса политического перехода, очерченного резолюцией Совета Безопасности ООН 2254".

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