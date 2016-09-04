Университет Вашингтона принял на работу бывшего пропагандиста "Аль-Каиды"

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Университет имени Джорджа Вашингтона, являющийся одним из самых крупных и престижных высших учебных заведений американской столицы, принял на работу бывшего пропагандиста террористической группировки "Аль-Каида" гражданина США Джесси Мортона. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post.

По ее словам, 37-летний Мортон отныне является научным сотрудником, участвующим в реализации проекта исследования причин зарождения экстремизма, который университет запустил летом прошлого года. Директор этой программы Лоренцо Видино заявляет, что Мортон стал первым в США бывшим радикалом, переквалифицировавшимся в сотрудника научно-исследовательской организации. Тем не менее, добавил он, схожие случаи ранее уже фиксировались в Европе, где порвавших с экстремизмом лиц нанимали заниматься аналогичными изысканиями. Как подчеркнул Видино, Мортона взяли на работу после нескольких месяцев проверок и консультаций с правоохранительными органами и спецслужбами США.

Мортон является уроженцем штата Пенсильвания и проживал в основном в одном из районов Нью-Йорка - Бруклине. В соответствии с излагаемыми им сведениями, в 16 лет он убежал из дома и стал беспризорным. Потом он за торговлю наркотиками попал на короткое время в тюрьму, где принял ислам, взяв себе имя Юнус Абдулла Мухаммед. Затем Мортон на какое-то время покончил с преступлениями и получил высшее образование, в том числе диплом магистра в хорошо известном в Америке и за ее пределами Колумбийском университете в Нью-Йорке (в 2008 году), в котором изучал международные отношения.

Однако, вскоре после этого Мортон начал вести агитацию в пользу группировки "Аль-Каида" (запрещенная в РФ организация) на созданных им интернет-сайтах, выступал с угрозами в адрес предполагаемых противников ислама, в том числе авторов хорошо известного мультипликационного сериала "Южный парк" Мэтта Стоуна и Трея Паркера, сулил тем судьбу голландского кинорежиссера Тео ван Гога. Последний был убит исламистами в ноябре 2004 года. После ареста единомышленника в июле 2010 года Мортон покинул США и перебрался в Марокко. Он был арестован в этой североафриканской стране в октябре 2011 года и передан в руки компетентных органов США.

В июле 2012 года Мортон был приговорен в суде пригорода Вашингтона Александрии (штат Вирджиния) к одиннадцати с половиной годам тюремного заключения. Тем не менее, уже через три года он был досрочно освобожден в связи с тем, что начал оказывать активную помощь Федеральному бюро расследований (ФБР) в сфере борьбы с исламским терроризмом.

По заверению Мортона, с прежними радикальными взглядами он полностью распрощался и свою вину осознал. В тюрьме он якобы запоем читал, в том числе серию "Великие книги западного мира", изданную в 54 томах Британской энциклопедией, и переосмысливал свою жизнь. В настоящее время он с женой и двумя детьми проживает в окрестностях столицы США в северной части Вирджинии. При этом Мортон остается верующим мусульманином.

Мортон заверяет, что свою нынешнюю деятельность рассматривает как возможность реабилитироваться за прошлые грехи.

В свою очередь представитель пресс-службы Университета Джорджа Вашингтона Бретт Зонкер уточнил, что характер работы Мортона не предусматривает контактов со студентами. Кроме того, рабочее место Мортона находится вне территории студгородка Университета, добавил Зонкер.