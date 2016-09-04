Президент Бразилии: экономическая модель Китая вдохновила многие страны на реформы

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Достижения экономической модели Китая вдохновили многие страны на реформы. Об этом президент Бразилии Мишел Темер заявил во время встречи с журналистами.
"Китай демонстрирует более высокие темпы роста, чем другие страны, и предлагает миру ценный опыт", - цитирует его агентство Синьхуа.
"Бразилия сейчас пытается восстановить свою экономику, и опыт Китая очень важен как для Бразилии, так и других стран. Китайская модель вдохновила многие страны (на реформы)", - отметил он.