Президент Бразилии: экономическая модель Китая вдохновила многие страны на реформы

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Достижения экономической модели Китая вдохновили многие страны на реформы. Об этом президент Бразилии Мишел Темер заявил во время встречи с журналистами.

"Китай демонстрирует более высокие темпы роста, чем другие страны, и предлагает миру ценный опыт", - цитирует его агентство Синьхуа.

"Бразилия сейчас пытается восстановить свою экономику, и опыт Китая очень важен как для Бразилии, так и других стран. Китайская модель вдохновила многие страны (на реформы)", - отметил он.

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