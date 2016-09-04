Лидеры БРИКС подтвердили приверженность борьбе с терроризмом под руководством ООН

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР) подтвердили, что будут бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях в сотрудничестве с другими государствами при центральной роли Организации Объединенных Наций. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам прошедшей в воскресенье в Ханчжоу неформальной встречи глав пяти быстроразвивающихся стран.

"Лидеры подтвердили свою искреннюю приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях при центральной роли ООН", - сообщает дипведомство.

"Никаким террористическим актам не может быть оправдания по идеологическим, религиозным, политическим, расовым, этническим либо другим мотивам, - говорится в комментарии МИД. - Лидеры БРИКС подчеркнули необходимость объединения усилий на глобальном уровне в сфере борьбы с терроризмом в соответствии с нормами и принципами международного права, включая Устав ООН".

Главы стран БРИКС "решительно осудили гнусные террористические акты, которые подрывают глобальный мир и безопасность, социальную и экономическую устойчивость. Они выразили глубокие соболезнования и поддержку невинным жертвам террористических актов и осудили недавние террористические атаки в городах мира".

Лидеры пяти стран напомнили о важности международного сотрудничества по борьбе с этой угрозой и в этой связи подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества между странами БРИКС и с другими государствами, указали в МИД РФ.