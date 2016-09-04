На востоке Малайзии усилены меры безопасности в связи с операцией против "Абу Сайяф"

СИНГАПУР, 4 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Спецслужбы на востоке Малайзии приведены в состояние повышенной готовности в связи с начавшейся в соседних провинциях Филиппин крупнейшей антитеррористической операцией по ликвидации экстремистской группировки "Абу Сайяф". Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель Восточного командования специальными силами Ван Абдул Бари.

По его словам, "скоординированы действия полиции, вооруженных сил, а также береговой охраны в штате Сабах для ликвидации каналов незаконной переправки людей, а также контрабанды, в том числе оружия". В частности, рассказал командующий, на прошлой неделе в территориальных водах Малайзии были задержаны 22 человека, которые пытались на моторных лодках незаконно пересечь границу, а также обнаружены партии кокаина.

Власти Филиппин перебросили на юг страны дополнительные части вооруженных сил для полной ликвидации группировки "Абу Сайяф". Согласно объявленным ранее планам, в течение нескольких дней общая численность военнослужащих там достигнет девяти тыс. человек, в операции принимает участие тяжелая артиллерия, авиация и военно-морские силы.

Одновременно боевики "Абу Сайяф" несколько дней назад объявили о начале "священной войны", в столкновениях с экстремистами на прошлой неделе погибли 15 филиппинских военных, а в ночь на субботу в городе Давао прогремел взрыв, унесший жизни 14 человек, еще около 70 получили ранения. Ответственность за случившееся взяла "Абу Сайяф".

Действующая на юге страны группировка считается филиппинской ячейкой международной террористической сети "Аль-Каида" (запрещенная в РФ организация). Ранее члены "Абу Сайяф" также присягнули запрещенной в РФ группировке "Исламское государство".

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика "Исламское государство" в Ираке и Сирии Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС