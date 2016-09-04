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Обама прокомментировал инцидент с трапом во время прибытия на саммит G20

Международная панорама
4 сентября, 14:34 UTC+3
Глава Белого дома призвал не придавать ситуации большого значения
Материал из 1 страницы
© EPA/ROLEX DELA PENA

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент США Барак Обама дал комментарии по поводу ситуации с трапом и конфликта между американской и китайской стороной в аэропорту Ханчжоу. Об этом сообщает Fox News. 

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На взлетно-посадочной полосе перед прибытием Барака Обамы
Ряд стычек произошел между чиновниками КНР и США перед саммитом "двадцатки" в Ханчжоу

Глава Белого дома, которому пришлось воспользоваться запасным выходом из-за отсутствия специального трапа во время прибытия на саммит G20, объяснил, почему американские журналисты отказали просьбам китайским чиновникам не освещать эту ситуацию.

"Важно, что пресса может иметь доступ к нашей работе и имеет возможность задавать вопросы. Мы не отказываемся от наших идеалов и ценностей в подобных поездках", - заявил американский президент. 

Также Обама добавил, что он «бы не переоценивал значение этого эпизода».

"Это наша страна! Это наш аэропорт!"

Прибытие Обамы в китайский Ханчжоу, где проходит саммит G20, было омрачено инцидентом в аэропорту.

Главе Белого дома не подали трап с красной ковровой дорожкой, из-за чего американскому лидеру пришлось воспользоваться запасным выходом, ранее сообщило The Associated Press.

После этого конфликт произошел между помощником Обамы и китайским чиновником, который попросил журналистов, прилетевших с американским президентом, не освещать происходящее.

Представители Белого дома ответили, что США сами устанавливают правила для своего лидера.

"Это наша страна! Это наш аэропорт!", - подчеркнул в ответ китайский чиновник, преградив путь советнику по национальной безопасности Обамы Сьюзан Райс.

В китайском городе Ханчжоу  4-5 сентября проходит саммит G20. "Большая двадцатка" представляет собой неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран. 

Не единственный конфликт

Корреспондент газеты The Washington Post Уильям Уэн также сообщил еще об одном инциденте. В резиденции, где Обама и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры перед открытием саммита "двадцатки" случились разногласия схожего рода.

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По наблюдению средств массовой информации США, серьезные споры шли, к примеру, с сотрудниками служб безопасности КНР, размещенными на этом объекте. Противоречия якобы чуть не вылились в рукоприкладство, причем между китайской охраной и их коллегами-соотечественниками из других правительственных ведомств, помогавшими американской делегации. Назревавшую драку удалось будто бы предотвратить едва ли не в самый последний момент благодаря вмешательству сотрудника МИД КНР и представителя Белого дома.

В самой резиденции же китайская сторона, согласно имеющейся информации, допустила в зал, где шла встреча Барака Обамы и Си Цзиньпина, только 10 американских журналистов. Белый дом выражал по этому поводу недовольство и хотел, чтобы это число увеличили, но своего не добился, информировал Уэн.

Что такое G20

G20 - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На государства "двадцатки" в совокупности приходится более 80% мирового ВВП, 80% - торговли, 2/3 населения. В прошлом году председателем в "двадцатке" была Россия, которая с начала 2014 года передала эти права Австралии.

Подробнее о G20 читайте в досье ТАСС.

 
 
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