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Британское правительство: сотрудничество с РФ в сфере безопасности в интересах Лондона

Международная панорама
4 сентября, 15:00 UTC+3
На Даунинг-стрит подчеркнули, что диалог двух лидеров на саммите G20 оказался "деловым и искренним"
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ЛОНДОН, 4 сентября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Сотрудничество с РФ по вопросам, касающимся проблем безопасности, находится в интересах Великобритании. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель премьерской канцелярии на Даунинг-стрит после встречи главы британского правительства Терезы Мэй и президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в китайском Ханчжоу.

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"Премьер-министр ясно дала понять, что мы не сможем иметь отношения в обычном формате и что существует множество сложных и серьезных проблем, вызывающих обеспокоенность. Но в наших интересах сотрудничать и работать вместе, особенно по вопросу безопасности наших граждан, отсюда и наше стремление сотрудничать с россиянами", - пояснил сотрудник канцелярии.

На Даунинг-стрит подчеркнули, что диалог двух лидеров оказался "деловым и искренним".

Перед началом встречи с Путиным Мэй заявила, что хочет иметь честные и открытые отношения с Россией, хотя и отдает себе отчет в сохраняющихся сложностях между Лондоном и Москвой: "Хотя я и признаю, что между нами могут быть разногласия, что есть некоторые сложные и серьезные области для обеспокоенности и вопросы, которые нужно обсуждать, я надеюсь, мы сможем иметь честные и открытые отношения и диалог".

Так, Мэй пояснила, что надеется на более тесный диалог между Великобританией и Россией по Сирии. "Жизненно важно, чтобы гуманитарная помощь дошла до невинных сирийцев, которые находятся в отчаянном положении", - сказала она.

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Персоны
Мэй, Тереза Путин, Владимир Владимирович
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