Премьер Финляндии: политика страны в отношении РФ получила поддержку в ЕС

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Политика Финляндии в отношении России, заключающаяся в продолжении диалога, получила поддержку внутри ЕС.
Об этом сообщил в эфире телекомпании Yle премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.
"У того, что мы делали с Россией, - усилили двусторонний диалог на протяжении последних полутора лет - есть широкая поддержка в ЕС, нам говорили, что именно так и нужно делать. Однако Финляндия на 100% поддерживает санкции и общую линию ЕС. Но то, что мы продолжаем коммуникацию с нашим соседом, никого не задело", - сказал он.
Сипиля подчеркнул также, что отмены санкций пока ждать не стоит. "Никто не уходит от санкций, это совершенно ясно. Это требовало бы единогласного решения в Европейском совете. В настоящий момент такой ситуации не предвидится", - сказал он.
"Санкции зависят от выполнения минских договоренностей, в этом смысле прогресса не было, - продолжил премьер. - В октябре Европейский совет проведет более масштабную дискуссию по России, где, вероятно, будет обсуждаться и вопрос продления санкций".
Санкции в какой-то степени оказали влияние на спад в торгово-экономических отношениях Финляндии и России.
Об этом в июне сообщил президент Финляндии Саули Ниинисте.
"Думаю, что на спад в торгово-экономических отношениях Финляндии и России в основном повлияла международная экономическая ситуация. Курс рубля и цена на нефть, видимо, тоже повлияли на покупательную способность. Но, конечно, был эффект и от санкций", - сказал президент.
Финляндия при этом хочет поддерживать открытым диалог с Россией, отношения двух стран являются одним из компонентов финской обороны, сообщил Ниинисте.