СМИ: богачи за две недели пожертвовали Хиллари Клинтон $50 млн

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон за две недели набрала около $50 млн добровольных пожертвований. Все эти средства перечислили исключительно состоятельные лица, сообщила газета The New-York Times.

Издание обращает внимание на то, что за две последние недели августа Клинтон провела в общей сложности 22 мероприятия по сбору добровольных пожертвований. Причем, в таких местах, как курортный остров Мартас-Винъярд (штат Массачусетс), где провел летний отпуск с семьей действующий президент Барак Обама, Кремниевая долина и район роскошных вилл Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

По подсчетам газеты, за этот период времени экс-госсекретарь в среднем получала около $150 тысяч пожертвований каждый час. Такие средства за возможность лично встретиться с Клинтон и задать ей вопрос выложили богачи и состоятельные знаменитости. Среди последних издание называет экс-участника легендарной группы The Beatles Пола Маккартни и рок-певца Джона Бон Джови.

Как сообщил 1 сентября штаб Клинтон, ей в августе удалось привлечь $143 млн для своей кампании и партии. Из общей суммы 62 млн были собраны именно для участия экс-госсекретаря в президентской гонке, а еще 81 млн предназначается для Национального комитета Демократической партии и ее отделений в штатах.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп раньше финансировал свою предвыборную кампанию почти целиком из собственных средств. По состоянию на май у республиканца было не более $1,3 млн, а у его соперницы Клинтон - минимум $42 млн на предвыборную кампанию Демократической партии. Позднее миллиардер изменил тактику и стал активно привлекать мелкие пожертвования по $10 и $15 от огромного числа своих сторонников. Благодаря этому Трамп существенно сократил отставание от соперницы в данной области.

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