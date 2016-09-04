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СМИ: Южная Корея приняла закон о защите прав жителей КНДР

Международная панорама
4 сентября, 17:05 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 4, сентября. /ТАСС
Предполагается, что новый закон поможет в вопросе воссоединения семей, разделенных в результате войны
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СЕУЛ, 4 сентября. /ТАСС/. Закон о защите прав жителей КНДР вступил в силу в Южной Корее. Об этом сообщило в воскресенье агентство Ренхап.

Предполагается, что новый закон поможет в вопросе воссоединения семей, разделенных в результате войны. Власти Южной Кореи также планируют составить список нарушителей прав человека в КНДР по примеру американских ведомств. "США создали список северокорейских политиков, обвиняемых в нарушениях прав человека, Южная Корея тщательно рассматривает такие же меры", - приводит агентство слова своего источника. Новый закон из-за разногласий политиков не мог пройти в парламент на протяжении 11 лет, однако в марте этого года все-таки был принят к обсуждению.

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В 2014 году учрежденная Советом по правам человека специальная комиссия по КНДР представила доклад, в котором утверждала, что в стране совершаются преступления против человечности "в рамках политики, проводимой на высшем государственном уровне на протяжении десятилетий". В качестве доказательства правозащитники привели примеры арестов, пыток, политических преследований. Спецдокладчик ООН по вопросу прав человека в КНДР Марзуки Дарусман заявлял, что доклад комиссии дает достаточно оснований, чтобы привлечь руководство КНДР за преступления против человечности.

18 декабря 2015 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой рекомендовала Совету Безопасности ООН передать ситуацию в КНДР на рассмотрение Международного уголовного суда в Гааге. В ней предлагается также ввести "эффективные целенаправленные санкции" против тех, кто несет "наибольшую ответственность" за действия, которые могут быть приравнены к преступлениям против человечности.

В этом году США приняли решение ввести односторонние санкции в отношении лидера КНДР Ким Чен Ына, возложив на него ответственность за нарушения прав человека в его стране. Меры распространяются и на ряд других представителей руководства КНДР и ее чиновников среднего звена, а также на некоторые государственные институты и организации. В общей сложности этот черный список состоит из 23 позиций. В ответ МИД КНДР заявил, что в Пхеньяне считают "введение таких санкций крайним проявлением враждебной политики и объявлением войны, а также требуют немедленной и безоговорочной отмены этого решения".

Война 1950-1953 годов завершилась подписанием перемирия, а не мирного договора. В итоге формально Север и Юг остаются в состоянии войны, между КНДР и Республикой Корея по 38-й параллели образована демилитаризованная зона шириной четыре км.

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КНДР Республика Корея
Темы
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