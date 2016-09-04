Саудовская Аравия совместно с РФ хочет избежать негативного сценария на Ближнем Востоке

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия в сотрудничестве с Россией хотела бы избежать любого негативного сценария на Ближнем Востоке, заявил преемник наследного принца Королевства Мухаммед бен Сальман.
"Мы хотели бы вместе с вами избежать осуществления любого негативного сценария на Ближнем Востоке", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он также заявил, что его страна находится в центре арабского мира, и поэтому на Саудовскую Аравию ложится большая ответственность.
"Что касается нашего сотрудничества с Россией, то оно носит привилегированный характер. Именно поэтому наша совместная работа с вами приносит очень много пользы региону Ближнего Востока", - сказал он.
Он также заявил о желании наращивать сотрудничество с Россией.