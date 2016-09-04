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Саудовская Аравия совместно с РФ хочет избежать негативного сценария на Ближнем Востоке

Международная панорама
4 сентября, 17:16 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
"Что касается нашего сотрудничества с Россией, то оно носит привилегированный характер", - заявил преемник наследного принца Королевства Мухаммед бен Сальман
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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия в сотрудничестве с Россией хотела бы избежать любого негативного сценария на Ближнем Востоке, заявил преемник наследного принца Королевства Мухаммед бен Сальман.

"Мы хотели бы вместе с вами избежать осуществления любого негативного сценария на Ближнем Востоке", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также заявил, что его страна находится в центре арабского мира, и поэтому на Саудовскую Аравию ложится большая ответственность.

"Что касается нашего сотрудничества с Россией, то оно носит привилегированный характер. Именно поэтому наша совместная работа с вами приносит очень много пользы региону Ближнего Востока", - сказал он.

Он также заявил о желании наращивать сотрудничество с Россией.

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