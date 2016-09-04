СМИ: сирийские войска ликвидировали более 60 террористов в провинции Хама

БЕЙРУТ, 4 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие сирийской армии ликвидировали более 60 боевиков в ходе антитеррористической операции в городе Мардес, расположенном на севере провинции Хама. Об этом в воскресенье сообщило агентство Fars.

Также были уничтожены оборудование, боеприпасы и бронетехника боевиков, что "нанесло им серьезный урон", пишет Fars. "Сирийские солдаты уничтожили семь транспортных средств, оснащенных пулеметами, два танка, две БМП, две ракетные установки, три миномета и артиллерийскую установку", - уточняет агентство.

31 августа правительственные силы перешли в контратаку в окрестностях провинциального центра Хама (220 км от Дамаска).