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СМИ: сирийские войска ликвидировали более 60 террористов в провинции Хама

Международная панорама
4 сентября, 18:06 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 4, сентября. /ТАСС
Также были уничтожены оборудование, боеприпасы и бронетехника боевиков
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БЕЙРУТ, 4 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие сирийской армии ликвидировали более 60 боевиков в ходе антитеррористической операции в городе Мардес, расположенном на севере провинции Хама. Об этом в воскресенье сообщило агентство Fars.

Также были уничтожены оборудование, боеприпасы и бронетехника боевиков, что "нанесло им серьезный урон", пишет Fars. "Сирийские солдаты уничтожили семь транспортных средств, оснащенных пулеметами, два танка, две БМП, две ракетные установки, три миномета и артиллерийскую установку", - уточняет агентство.

31 августа правительственные силы перешли в контратаку в окрестностях провинциального центра Хама (220 км от Дамаска).

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