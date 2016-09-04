Обама: разруха и коллапс в Китае создадут угрозу для всего мира

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. США будут только приветствовать дальнейший экономический подъем в Китае при условии, что он будет носить мирный и недискриминационный для остальных государств характер. Эту позицию очертил президент Барак Обама в интервью, показанном в воскресенье телекомпанией CNN.

"В течение 20 лет до, пожалуй, начала моего президентства в Китае государство спонсировало капитализм, и господствовала модель (развития), ориентированная на экспорт. Поэтому Китай в то время был менее заинтересован в том, чтобы гнать волны", - полагает Обама. По его оценке, в настоящий момент КНР является одной из крупнейших мировых экономических держав и, "возможно, хочет добиться для себя более важной роли при решении международных вопросов".

"Мы неоднократно заявляли, что приветствуем мирный подъем Китая в соответствии с международным правом. Обнищавший и коллапсирующий Китай будет опасным для всех. Мы хотим, чтобы Китай брал на себя больше ответственности не только за собственный народ, но и за широкий круг мировых проблем. Это борьба с глобальным изменением климата, помощь при стихийных бедствиях", - подчеркнул президент США.

Интервью было записано в Вашингтоне до отъезда Обамы в китайский город Ханчжоу для участия в саммите G20. Перед его открытием президент США встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщил Белый дом по итогам этих переговоров, при обсуждении экономического блока вопросов Обама прежде всего "подчеркнул важность создания (Пекином) равных условий для всех фирм в целях справедливой конкуренции".

Президент выразил уверенность, что недискриминационное отношение к зарубежным компаниям и "открытые торговые и инвестиционные условия имеют важнейшее значение в плане содействия росту инноваций". Обама "призвал Китай продвигать реформы, включая преобразования госкорпораций, усилия, нацеленные на укрепление финансовой системы, а также упорядоченный переход к формируемому рынком обменному курсу" юаня.

При рассмотрении политической повестки дня Барак Обама и Си Цзиньпин приветствовали "прогресс, достигнутый в укреплении основы двусторонних отношений" и сигнализировали о намерении "продолжать конструктивным образом сглаживать противоречия" и одновременно "расширять практическое сотрудничество" в целях решения региональных и глобальных проблем. Американский и китайский руководители условились "расширять сотрудничество" в сферах миротворческой деятельности, оказания помощи беженцам, международного здравоохранения, укреплять "координацию содействия Ираку и Афганистану". Они также договорились о расширении взаимодействия Пекина и Вашингтона в области борьбы с незаконной торговлей наркотиками, причем КНР обязалась активизировать пресечение поставок фентанила в США.