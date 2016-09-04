Суд Египта приговорил четырех экстремистов к смертной казни

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КАИР, 4 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Четверо активистов подпольной экстремистской ячейки приговорены в воскресенье уголовным судом Каира к смертной казни. Об этом сообщил новостной портал газеты "Аль-Ахрам".
Всем обвиняемым инкриминировалось создание террористической группы в городе Танта (административном центре провинции Гарбия) с целью совершения атак на военнослужащих и полицейских, незаконное владение огнестрельным оружием и боеприпасами, а также хранение листовок и литературы экстремистской направленности. Среди приговоренных к высшей мере наказания, только один находится под стражей, остальные числятся в бегах.
В июле в отношении них были вынесены предварительные приговоры, однако, согласно действующей в Египте юридической практике, они были переданы на рассмотрение Верховному муфтию АРЕ, который утвердил вердикты. Еще двое проходивших по делу подсудимых, которые также значатся в списках разыскиваемых лиц, получили по 15 лет тюрьмы строгого режима, шестеро - по десять, а один был оправдан.
За последние несколько лет в АРЕ неоднократно судили активистов различных экстремистских ячеек. Так, в мае прошлого года за причастность к терактам были казнены шестеро боевиков местной группировки "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), лидеры которой присягнули запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и сменили название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай").